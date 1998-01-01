В Подмосковье возрождают усадьбу Плещеево, принадлежавшую баронессе фон Мекк

В планах - открыть здесь музей П.И. Чайковского, мини-отель и литературное кафе

В окрестностях подмосковного Подольска располагаются сразу несколько старинных усадеб. Одна из них — «Плещеево» - в последнее время у всех на слуху. Этим летом здесь, уже во второй раз, состоялся гала-концерт «Путь Чайковского» под художественным руководством Юрия Башмета, собравший более 5 тыс. зрителей, а буквально на днях, в рамках проекта «Музыкальные сезоны в усадьбе Плещеево» прошел музыкальный спектакль, посвященный 195-летию выдающийся меценатки, вдове "железнодорожного короля" Карла фон Мекка, строителя железной дороги Москва-Коломна-Рязань, - Надежде Филаретовне фон Мекк, которая владела усадьбой с 1882 по 1894 годы, - сообщает наш специальный корреспондент.

В то время здесь дважды в неделю проходили музыкальные вечера, а среди гостей были Петр Чайковский и Клод Дебюсси. Надо сказать, что Петр Чайковский очень любил это место, где он написал сразу несколько своих произведений, в том числе музыку для двух романсов – «На ниве желтые» и «Не спрашивай» и известную «Концертную фантазию».

Интересный факт - ценительница музыки, пламенная и верная почитательница таланта Чайковского, фон Мекк никогда не виделась вживую с Петром Ильичом. Более 13 лет они общались исключительно письмами, ни разу не встречаясь.

Зная о трудностях и непостоянных заработках композитора, фон Мекк полностью взяла на себя все его расходы и на протяжении многих лет выплачивала ему пособие, благодаря чему Чайковский смог полностью сосредоточиться на написании музыки.

В конце концов, сын фон Мекк и племянница Чайковского поженились, что «породнило друзей по переписке» окончательно.

Открывая третий концерт «Музыкальных сезонов», потомок совместного рода, коллекционер и основатель благотворительного фонда Денис фон Мекк представил всем собравшимся уникальные реликвии - подлинные фотографии из семейного архива, снимки, которые держали в руках Надежда фон Мекк и Петр Чайковский.

А центральным событием стал музыкальный спектакль по их реальной переписке.

Надо добавить, что в разное время усадьба принадлежала Василию Поспелову - любимому денщику Петра I. (в его честь село и усадьба назывались Плещеево-Поспелово), а при семье Лазаревых, - выходцах из Армении, в Плещеево цвели и пахли экзотические ананасы, персики и абрикосы. Основатели Лазаревского училища восточных языков, Лазаревы были большими друзьями художника Айвазовского и есть сведения, что он также бывал у них в гостях и писал портреты детей. Надежда Филаретовна приобрела усадьбу уже будучи вдовой, в 1882 году. А через два года пригласила сюда Петра Ильича, прислав ему фотографии - виды усадьбы.

Композитор с радостью согласился, пробыл здесь с сентября по октябрь и потом много раз упоминал свою жизнь в Плещеево в письмах: «Парк изумительно хорош, очень оригинален, так как есть не что иное как берег реки, тянущийся длинной, но узкой полосой. Бездна великолепных старых деревьев», - писал он своему брату. В доме было много музыкальных инструментов, а в библиотеке - нот и сочинений.

Дети фон Мекк занимались музыкой, а одним из их наставников был Клод Дебюсси.

Второй раз Чайковский посетил Плещеево в 1885-ом году и пробыл здесь около трех дней… Пётр Ильич совершал прогулки по берегам реки Пахры, посещал Троицкий собор, где с удовольствием слушал церковное пение.

После 1917 года усадьбу, как и большинство имений, национализировали и разграбили. Тут открылась детская трудовая колония, а позже - туберкулёзный диспансер. С 1930-х годов в бывшей усадьбе было общежитие посёлка цементного завода, а в годы войны - женская школа снайперов.

В наше время сохранились несколько построек: главный дом, две пары въездных обелисков и явно раскопанные остатки дороги, по которой в усадьбу въезжали хозяева и гости. На обелисках, в лучшие для усадьбы годы, красовались чугунные львы, ныне утерянные…

Но современные меценаты и волонтеры уверены - нет сомнения, что Плещеево достойно стать центром культуры и искусства, и одним из самых привлекательных туристических мест южного Подмосковья. Здесь регулярно проходят субботники, приглашаются волонтеры и строятся планы на масштабную реставрацию.

Так, есть идея создать в усадьбе музей Чайковского с культурно-туристическим центром, открыть в главном доме музыкальную гостиную, а во флигеле — мини-отель и литературное кафе.

/TOURBUS.RU

ФОТО: "ТБ"