Новости Росавиация запретила транзитные рейсы через московский регион Также снижена предельная высота полетов в столичном регионе, в итоге время полета ряда рейсов увеличится

Росавиация ввела временные ограничения на транзитные полеты через московский регион, также снижена предельная высота полетов гражданских самолетов, сообщает сегодня Росавиация. "Выпущено извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 МСК 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.



Как пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, которого цитирует «Интерфакс», изменения касаются самолетов, которые раньше выполняли перелеты через московское воздушное пространство без посадки.

"Транзит с пересадкой в Москве работает в прежнем режиме: пассажиры по-прежнему могут прилететь в столицу и продолжить путешествие другим рейсом", - сказал он.



В ассоциации уточнили, что ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с Северо-Запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Время полета таких рейсов может увеличиться примерно на 5 минут, а в отдельных случаях – на 20-30 минут. Близкий к Минтрансу собеседник “Коммерсанта” в свою очередь сегодня уточнил, что до введения ограничений при прибытии в московскую воздушную зону высота полета была ограничена эшелоном 270–280 (8250–8550 м). Как рассказали изданию пилоты нескольких авиакомпаний, ранее самолеты обычно заходили в зону подхода с юга и юго-востока Москвы на эшелоне 180 (5486 м), с востока и севера — на эшелоне 220 (6700 м). Влияние ограничений по высоте на финансовую и операционную деятельность источники «Коммерсанта» в авиакомпаниях оценивают по-разному. Со снижением высоты расход топлива растет, уменьшается скорость полета лайнера, набрать экономически эффективную крейсерскую высоту можно только после выхода за пределы столичного авиаузла. В совокупности это увеличивает полетное время не более чем на 5–10 минут на рейс, «в пределах статистической погрешности», говорит один из собеседников. По оценкам источника в другой авиакомпании, полетное время на более низких высотах возрастет от 15 минут на рейс. Собеседник издания, работающий еще еще в одном перевозчике говорит, что расходы на топливо уже увеличились, оценить масштаб издержек смогут по итогам месяца. По мнению источников в экспертном сообществе, более ощутимым станет запрет транзитных рейсов, который коснется таких перевозчиков, как «Аэрофлот», Smartavia, «Белавиа» и др. По подсчетам одного из источников”, время транзитных облетов вырастет минимум на 20–30 минут. «Но условный "Аэрофлот" пока может себе позволить удлинить условный рейс Петербург—Сочи»,— говорит он. Собеседник издания допускает, что другие компании могут отказаться от некоторых транзитных рейсов при затяжном ограничении, но считает такую вероятность низкой. «Ограничения не столь масштабны, чтобы перевозчики не могли заложить эти топливные издержки в цену билета без их резкого скачка»,— считает он. Три источника “Коммерсаета” полагают, что снижение допустимой высоты полета повышает риски столкновения самолета с птицами. Ограничение до эшелона 160 не означает, что самолет обязательно окажется на предельно допустимой высоте, говорит пилот А320 Андрей Литвинов: выбор эшелона определяется диспетчерами, исходя из воздушной обстановки, и в зависимости от загруженности воздушного пространства, ограничений по шуму и других факторов ВС может лететь эшелоном 100 и ниже. «Если долго лететь низко, орнитологическая угроза действительно возрастает, так как, например, орлы и некоторые другие птицы летают на высоте 2000 м и выше»,— добавляет он. По мнению источника “Коммерсанта” в экспертном сообществе, снятие ограничений в Москве вряд ли будет возможно до завершения военных действий. Ряд источников ожидают, что аналогичные меры могут распространиться на другие регионы. Любое удлинение маршрутов в условиях роста стоимости авиационного керосина и ослабления спроса усложнит бизнес авиакомпаниям, говорит старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко: «Но в сложившейся ситуации экономика авиаперевозок глубоко вторична». /TOURBUS.RU





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