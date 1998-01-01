Henley Passport Index: Сейчас россияне могут въезжать без визы в 114 стран

Россия опустилась на одну строчку в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом, теперь она на 47 месте, самый сильный паспорт по-прежнему у Сингапура, следует из новых данных Henley Passport Index, которые сегодня цитирует «Интерфакс».

Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 192 страны и территории мира.

Согласно исследованию, второе место заняли Япония, Южная Корея и ОАЭ, гражданам этих стран без виз доступны 188 направлений. Ранее Эмираты занимали пятое место со 184 странами.



На третьем месте – Швеция (187 стран). Четвертое место разделили Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 186 стран. Замыкают топ-5 Австрия, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария (185 стран).





Шестое место заняли Венгрия, Польша и Великобритания, гражданам этой страны без виз доступны 184 направления. Также в первую десятку вошли паспорта Австралии, Канады, Чехии, Латвии, Малайзии, Новой Зеландии, Словакии, Словении (183 страны), Хорватии, Эстонии (182 страны), Лихтенштейна и Литвы (181 страна), Исландии и США (180 стран).



Российский паспорт занимает 47-е место, по нему без визы можно въезжать в 114 стран, в то время как в начале года были доступны 116 направлений.



В десятке паспортов, обладателям которых наиболее сложно перемещаться по миру, по данным Henley Passport Index, оказались Афганистан (104 место, 22 страны и территорий), Сирия (103 место, 25 стран и территорий), Ирак (102 место, 28 стран). Также в список вошли Пакистан (29 стран), Йемен (30 стран) и Сомали (32 страны), Непал (34 страны), Северная Корея и Бангладеш (37 стран), Палестина и Иран (37 стран), Эритрея (38 стран).





Отиетим, что, о данным Всемирной организации туризма при ООН – UN Tourism, в первой половине года почти 690 млн туристов совершили поездки за границу, это на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По прежнему популярны страны cтраны Европы, при этом заметный прирост турпотока показали Африка, Южная Америка, а также Азиатско-Тихоокеанский регион.

/TOURBUS.RU