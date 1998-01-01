|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
22 июля
Henley Passport Index: Сейчас россияне могут въезжать без визы в 114 стран
Россия опустилась на одну строчку в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом, заняв 47-е место
Россия опустилась на одну строчку в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом, теперь она на 47 месте, самый сильный паспорт по-прежнему у Сингапура, следует из новых данных Henley Passport Index, которые сегодня цитирует «Интерфакс».
Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 192 страны и территории мира.
Шестое место заняли Венгрия, Польша и Великобритания, гражданам этой страны без виз доступны 184 направления. Также в первую десятку вошли паспорта Австралии, Канады, Чехии, Латвии, Малайзии, Новой Зеландии, Словакии, Словении (183 страны), Хорватии, Эстонии (182 страны), Лихтенштейна и Литвы (181 страна), Исландии и США (180 стран).
Отиетим, что, о данным Всемирной организации туризма при ООН – UN Tourism, в первой половине года почти 690 млн туристов совершили поездки за границу, это на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
По прежнему популярны страны cтраны Европы, при этом заметный прирост турпотока показали Африка, Южная Америка, а также Азиатско-Тихоокеанский регион.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|