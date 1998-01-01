Новости Cтатистика: Российский турпоток на Шри-Ланку в этом году снизился на 30% Основной причиной падения турпотока на остров эксперты называют кризис на Ближнем Востоке

Статистика Министерства туризма Шри-Ланки показывает снижение турпотока: в первом полугодии 2026 года остров принял 77,3 тыс. российских туристов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Россия удержалась на третьем месте с долей 6,7%, лишь немного обогнав Китай, откуда на остров прибыли 76,2 тыс. гостей (+15,8%), Всего на Шри-Ланке за полгода побывали 1 млн 147 тыс. иностранных туристов против 2 млн 362 тыс. год назад. И самое заметное снижение произошло к марте-апреле, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева основной причиной падения турпотока на остров назвала кризис на Ближнем Востоке, из-за которого многие направления практически полностью лишились рейсов арабских авиаперевозчиков. За первое полугодие текущего года продажи туров на Шри-Ланку снизились в компании на 26% год к году. «Зимой и весной значительная часть туристов летала на Шри-Ланку с пересадками через ОАЭ, Бахрейн и Катар на рейсах Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways и других. Эти маршруты были и удобными, и доступными по цене. В феврале на аэропорты ОАЭ и Катара приходилось до 40% всех визитов россиян на Шри-Ланку, а уже в марте эти маршруты практически перестали работать. К тому же летом «Аэрофлот» приостановил свои прямые рейсы на остров, чартерные программы также закончились в марте. На этом фоне туристы выбирают другие азиатские направления, где перелет доступнее и проще – Таиланд, Вьетнам и Китай», – говорит она. Самым популярным местом на Шри-Ланке у российских туристов остается Хиккадува на юго-западном побережье, курорт даже называют «русской деревней» из-за огромного количества наших соотечественников. Также очень востребована Унаватуна. «Правда, летом на западном побережье несезон, из-за чего многие рекомендуют переключаться на восточные курорты, например, Тринкомале и Пассикуда, где океан спокойнее. Но туристы не всегда готовы ехать туда из-за сложностей с логистикой», – добавила г-жа Домостроева. В то же время, как подчеркнул коммерческий директор компании TEZ Tour Воскан Арзуманов, Шри-Ланка уже не относится к числу массовых направлений, поэтому даже столь существенное снижение нельзя сравнивать с аналогичной динамикой на массовых рынках, где счет туристов идет на миллионы. «В случае Шри-Ланки главным сдерживающим фактором остается именно перевозка. Еще год назад туристам было значительно проще добираться на остров: помимо Москвы, многие жители регионов летали через Шарджу рейсами Air Arabia с удобными стыковками. Сейчас эта возможность существенно ограничена, поэтому доехать до Шри-Ланки стало сложнее, особенно туристам из регионов», – заметил он. Дополнительным фактором влияния на спрос эксперт назвал стоимость авиаперелета: сегодня цена билета с пересадкой в среднем от 80 тыс. рублей на человека, что снижает привлекательность направления. При этом за последние годы усилилась конкуренция со стороны других азиатских направлений. Китай и Вьетнам значительно расширили прямую авиаперевозку из России, и часть туристов, ранее выбиравших Шри-Ланку, сегодня переориентировалась на другие страны. «По нашей компании столь существенных изменений спроса не наблюдаем. Корректировка продаж по сравнению с прошлым годом была, но она не носит критичного характера и во многом связана именно с тем, что жителям регионов В компании Coral Travel тоже фиксируют падение продаж Шри-Ланки, но рассчитывают, что к сентябрю спрос раскачается. «Ситуация с регионом Ближнего Востока неоднозначная, сложно прогнозировать, как она скажется на перевозке, учитывая, что есть альтернативные направления. Наши пакеты базируются на регулярных рейсах из свободной продажи. Исторически, помимо прямого «Аэрофлота», это стыковочные рейсы Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines. Иногда садятся на китайский China Eastern – этот вариант берет ценой», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. /TOURBUS.RU Фото: www.pinterest.com

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