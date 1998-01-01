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Эксперты: Бронирования отелей в средней полосе России выросли на 21%

Среди лидеров роста спроса — Тверская, Нижегородская, Костромская, Ивановская и Новгородская области

В июне 2026 года бронирования отелей в средней полосе России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — переориентация туристов с черноморских курортов в непляжные регионы, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на РСТ, в июне на фоне общего снижения спроса на отели по стране средняя полоса продемонстрировала устойчивый рост.

В то время как главное летнее направление — Краснодарский край — показало снижение на 8,8%, а Крым — почти на 41%, туристы все чаще выбирают регионы центральной России.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах пояснила, что речь идет в первую очередь о Тверской области.

Если раньше туристы ехали туда преимущественно ради отдыха на Волге, то сейчас на первый план выходят другие форматы: посещение ресторанов с пожарскими котлетами и слойками Вульфа по рецепту XVIII века, экскурсии на пивоварни, оленью ферму и в Музей золотного шитья в Торжке, а также ежегодный Фестиваль трав.

По данным сервиса TravelLine, на фоне общего падения бронирований по стране на 16% спрос на отели в Тверской области вырос на 15%. При этом спрос на качественное размещение 4–5* увеличился на 80% относительно 2025 года, а глэмпинги и кемпинги также пользуются популярностью у молодежи.

Основные туристы в Тверской области — жители Москвы и Московской области (более 75% броней), еще 15% приходится на Санкт-Петербург и саму Тверскую область. Эксперты связывают рост с удачным расположением региона по отношению к двум столицам и хорошей логистикой: скоростные поезда «Ласточка» и «Сапсан» доезжают до Твери максимум за 3,5 часа.

В пресс-службе сервиса бронирования «Яндекс Путешествия» подтвердили рост популярности Тверской области — спрос на отели здесь вырос на 17%. Еще более заметный рост показала Нижегородская область — на 31%. Также в числе регионов с положительной динамикой — Костромская, Ивановская и Новгородская области.

Ранее РСТ сообщал, что число бронирований отелей в среднем по всем российским регионам с 9 по 23 июня снизилось на 16%.

Однако на фоне общего спада средняя полоса демонстрирует устойчивую положительную динамику, что говорит о структурных изменениях в предпочтениях туристов.

/TOURBUS.RU

Инфографика: ТБ