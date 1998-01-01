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Генконсульство РФ: Жалоб на отравление в отеле в Аланье от россиян не поступало

Ранее Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции запрос о расследования ситуации с возможным отравлением россиян в отеле World Star Beach Resort & Spa 5*

В Турции не подтвердили информацию об отравлении российских туристов в одном из отелей курорта Аланья, обращений от граждан РФ также не поступало, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами, которые не подтвердили указанную в публикации информацию. Обращений российских граждан в Генконсульство по поводу отравлений в Аланье также не поступало", - говорится в сообщении дипмиссии.

Там также отметили, что дипломаты продолжат отслеживать ситуацию и готовы в случае необходимости оказать россиянам соответствующее консульское содействие.

Как мы сообщали вчера, ряд Телеграм-каналов сообщил, что более десяти российских туристов, в том числе дети, пожаловались на признаки отравления и бактериальную инфекцию после отдыха в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa (ранее - Sunshine Hotel) в Аланье (на фото).

В свою очередь, Роспотребнадзор направил в Минздрав Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования ситуации с отравлением россиян в отеле, а также об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

На данный момент официальные структуры Турции не подтвердили факт вспышки заболевания в гостинице. Окончательные выводы, как ожидается, можно будет сделать после получения ответа от турецкого Минздрава.

На этом фоне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» поспешил призвать россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекций.

"К сожалению, это не редкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще и экзотические бактериальные инфекции.

Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все", - сказал г-н Онищенко.

Он также добавил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха - частая ситуация. Академик призвал россиян быть разумными при планировании отдыха.

Кроме того, не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний, напомнил он.

/TOURBUS.RU