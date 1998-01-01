На ВДНХ запускают уникальный «конный» туристический маршрут

Уникальный формат превращает прогулку по ВДНХ в познавательный маршрут, связанный с развитием российского коневодства

23 июля в Центре национальных конных традиций запускается новый экскурсионный проект «ЦНКТ: линии истории».

Уникальный формат превращает просто прогулку по ВДНХ в увлекательно - познавательный туристическо – экскурсионный «конный» маршрут, позволяющий познакомиться с историей отечественного коневодства, современным конным искусством и работой профессиональных наездников, - сообщает наш специальный корреспондент.

По словам гендиректора школы Бориса Петрова, проект дает уникальную возможность москвичам и гостям столицы погрузиться в историю комплекса, пройтись по уникальным павильонам и посетить закрытый прежде репетиционный процесс команды всадников Кремлевской школы верховой езды.

Отправной точкой путешествия станет Большой конный манеж.

Трехэтажный комплекс, площадью 7,8 тысячи квадратных метров, сегодня органично дополняет архитектурный ансамбль комплекса «Коневодство», расположившись рядом с павильонами № 42 и № 43, где распологаются Конный театр, интерактивный Музей лошади и работает демонстрационная конюшня с крупнейшей коллекцией национальных пород лошадей России.

«Шаг за шагом туристы открывают архитектурную летопись главной выставки страны, - рассказывает г-н Петров, - В центре внимания оказываются павильоны животноводческого кластера, история их возведения, выразительный язык фасадов и заложенные в них смыслы ушедших десятилетий.

Историческая хроника позволяет обратиться к прошлому ВДНХ, а детально проработанный макет дает возможность увидеть сегодняшнее устройство и масштаб пространства, которым живет Центр.

Кульминацией экскурсии станет открытая репетиция команды всадников Кремлевской школы верховой езды».

Вся программа длится 90 минут и выстроена как последовательное раскрытие пространства Центра национальных конных традиций. Напомним, что Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве была открыта летом 1939 года. Уже с самого начала здесь был построен животноводческий городок с образцовыми конюшнями, скотными дворами, свинарниками и др.

Но все же, особое внимание в Советском Союзе уделялось развитию коневодства. Для демонстрации лучших пород лошадей по проекту архитектора М.М. Титова были построены три павильона, где всему миру показывали знаменитых орловских рысаков, донских лошадей, русских верховых и русских тяжеловозов.

Всего же на ВДНХ в 1950-е годы были представлены 200 лошадей 29 пород. Примечательно, что до наших дней в павильоне № 43 сохранились барельефы и историческое убранство интерьера.

«Начиная с конца июля абсолютно все желающие посетители ВДНХ смогут пройтись нашей экскурсионной программой, которая завершится открытыми репетициями всадников, - отмечет г-н Петров. - Кульминаций сезона станет программа, которую готовят к осени.

15 ноября Кремлевской школе верховой езды исполняется 20 лет, и этой дате будет приурочено шоу под названием «Достояние России». Оно станет уникальным и сможет конкурировать с мировыми конными программами».

/TOURBUS.RU

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВДНХ



