В Госдуме предлагают компенсировать туроператорам отмены авиарейсов из фондов «Турпомощи»

Депутаты Госдумы предложили расширить рамки использования фонда персональной ответственности туроператоров (ФПО) по выездному туризму, соответствующее обращение направлено в Минэкономразвития, сообщила зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Я думаю, что выездной туризм в ближайшее время подвергнется серьезным изменениям, и их нужно ждать, в том числе, в связи с задержками в аэропорту, с потерями, которые несут туркомпании. И над этим мы тоже работаем: я написала обращение в Минэкономразвития, чтобы рассмотреть возможность расширения использования целей ФПО, например, для компенсации убытков, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, вот этими «коврами». И мне кажется, это будет логично", - сказала она на пресс-конференции во вторник.



Как отметила г-жа Костенко, за все время существования взносов в ФПО ни одна туркомпания не обанкротилась, и деньги фонда не используются.

"И чтобы наши туроператоры выживали в такой нестабильной на внутреннем рынке, я считаю, сейчас хороший момент вернуться к мерам поддержки программам чартерных перевозок по безопасным направлениям для перераспределения турпотоков", - пояснила она.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заметил, что ФПО – важный инструмент в туриндустрии, но его функционал необходимо расширить, сделать его более гибким с учетом существующей в мире обстановки.



Напомним, что Фонды персональной ответственности туроператоров (ФПО) размещаются на счетах ассоциации "Турпомощь", туркомпании должны ежегодно отчислять в них 7% от оборота за прошлый год.

После начала военного конфликта на Ближнем Востоке в марте 2026 года правительство разрешило туроператорам использовать ФПО для возврата средств туристам за отмененные туры.

Как сообщил ранее ресур RTN,в итоге 18 туроператоров подали в ассоциацию «Турпомощь» заявления о том, что они готовы возвращать туристам средства за отмененные туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности.

До 15 октября компании формируют реестры требований туристов, затем «Турпомощь» их проверит.

С учетом отведенного законом срока на все процедуры получить деньги туристы смогут не раньше ноября, рассказал ранее директор ассоциации Александр Осауленко.

/TOURBUS.RU