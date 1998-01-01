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21 июля
В Госдуме предлагают компенсировать туроператорам отмены авиарейсов из фондов «Турпомощи»
По мнению глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева функционал ФПО необходимо расширить и сделать более гибким
Депутаты Госдумы предложили расширить рамки использования фонда персональной ответственности туроператоров (ФПО) по выездному туризму, соответствующее обращение направлено в Минэкономразвития, сообщила зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"Я думаю, что выездной туризм в ближайшее время подвергнется серьезным изменениям, и их нужно ждать, в том числе, в связи с задержками в аэропорту, с потерями, которые несут туркомпании. И над этим мы тоже работаем: я написала обращение в Минэкономразвития, чтобы рассмотреть возможность расширения использования целей ФПО, например, для компенсации убытков, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, вот этими «коврами». И мне кажется, это будет логично", - сказала она на пресс-конференции во вторник.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заметил, что ФПО – важный инструмент в туриндустрии, но его функционал необходимо расширить, сделать его более гибким с учетом существующей в мире обстановки.
После начала военного конфликта на Ближнем Востоке в марте 2026 года правительство разрешило туроператорам использовать ФПО для возврата средств туристам за отмененные туры.
Как сообщил ранее ресур RTN,в итоге 18 туроператоров подали в ассоциацию «Турпомощь» заявления о том, что они готовы возвращать туристам средства за отмененные туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности.
До 15 октября компании формируют реестры требований туристов, затем «Турпомощь» их проверит.
С учетом отведенного законом срока на все процедуры получить деньги туристы смогут не раньше ноября, рассказал ранее директор ассоциации Александр Осауленко.
/TOURBUS.RU
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