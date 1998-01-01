Глава РСТ Илья Уманский: «Мы приближаемся к решению одной из самых затяжных и принципиальных проблем для туроператоров»

Минэкономразвития РФ разрешит туроператорам по внутреннему туризму не передавать данные в систему «Электронная путевка»

Как сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, Минэкономразвития России подготовило законопроект, который отменяет обязанность туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, передавать сведения в государственную информационную систему (ГИС) «Электронная путевка».

«Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

Есть ощущение, что мы приближаемся к решению одной из самых затяжных и принципиальных проблем последних лет для туроператоров внутреннего и въездного туризма», – цитирует его слова пресс-служба РСТ

Напомним, что туроператоры по внутреннему туризму в обязательном порядке должны предоставлять в систему «Электронная путевка» подробные данные о каждом проданном туре с 1 сентября 2024 года. Если компания не подключится к системе и трижды в течение трех последовательных месяцев не внесет в нее данные, она исключается из федерального реестра туроператоров и фактически лишается возможности вести деятельность.

РСТ последовательно выступал за отмену для туроператоров по внутреннему и въездному туризму обязательной передачи данных в эту систему, доказывая, что «Электронная путевка» (ГИС ЭП) не приносит пользы органам власти, но создает избыточную нагрузку на туроператоров.

Если законопроект будет принят, это станет результатом многолетней работы всей отрасли.

Электронная путевка внедрялась как механизм верификации объема реализации турпродукта и финобеспечения туроператора. Однако в сфере внутреннего и въездного туризма это не имеет смысла, так как в соответствии с законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» размер финобеспечения туроператора по внутреннему и въездному туризму составляет 500 тыс. рублей независимо от объема реализованного турпродукта.

В части именно внутреннего и въездного туризма «Электронная путевка» не решает и задачи по сбору статистических сведений, так как в этом сегменте доля путешествий, которые совершаются через туроператоров, не превышает 10-15%. Большинство россиян путешествуют самостоятельно.

«На стратегической сессии по развитию туризма под руководством председателя правительства Михаила Мишустина мы еще раз обратили внимание на главное противоречие: административная нагрузка на бизнес огромна, а практическая ценность собираемых данных крайне ограничена: по данным Минэкономразвития, через ГИС «Электронная путевка» проходит около 1% общего турпотока по внутреннему и въездному туризму», – пояснил г-н Уманский.

Он уточнил, что такой объем информации не позволяет делать объективные выводы о состоянии рынка, зато требует от туроператоров постоянных затрат на интеграцию, сопровождение информационных систем и выполнение многочисленных технических требований.

Эта нагрузка особенно чувствительна сегодня, когда многие предприятия туристической отрасли работают в условиях серьезных экономических вызовов и буквально борются за сохранение устойчивости.

С ним согласен глава комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин: «Применение электронной путевки во внутреннем туризме не могло дать эффекта и не дало его.

Отмена этой обязанности облегчит работу компаний по внутреннему туризму в нынешних непростых условиях, будет очень своевременным сокращение издержек на ее администрирование на фоне турбулентности в отрасли».

/TOURBUS.RU