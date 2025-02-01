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Аэропорт "Внуково" станет совладельцем "Домодедово"

Cумма сделки составит 16,5 миллиарда рублей

Аэропорт "Внуково" станет совладельцем аэропорта "Домодедово", купив 25,01% за 16,5 миллиарда рублей у владеющих 100% структур "Шереметьево", сообщили сегодня пресс-службы "Шереметьево" и "Внуково".

"Аэропорт "Внуково" становится партнером аэропорта "Шереметьево" по управлению аэропортом "Домодедово"...

В рамках юридической процедуры АО "Международный аэропорт Внуково" на основании заявления о принятии в состав участников ООО "Перспектива" осуществляет денежный вклад в уставный капитал ООО "Перспектива" в размере 16,5 миллиарда рублей, в результате чего получает долю в размере 25,01% в уставном капитале общества", - говорится в сообщении.

«Шереметьево" и "Внуково" отмечают, что корпоративный альянс двух компаний нацелен на консолидацию опыта, производственных практик и технологий в целях оптимизации системы управления "Домодедово", поддержки качества услуг и улучшения возможностей для авиакомпаний и бизнес-партнеров.

Гендиректор “Шереметьево “Михаил Василенко, чьи слова приводятся в пресс-релизе, заявил, что это стало последовательным и продуманным решением для компании в рамках бизнес-проекта, нацеленного на «оздоровление» важной части столичного авиаузла в лице “Домодедово”.

Он отметил, что экспертиза ключевых процессов этого аэропорта показала, что “Домодедово” остается «крайне сложным объектом с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками».

Домодедово перед приватизацией оценен в 115 млрд рублей

Фактически покупка актива обошлась Шереметьево в 141 млрд рублей, поскольку 66 млрд рублей компания заплатила по итогам аукциона, а 75 млрд рублей — это долговые обязательства Домодедово, требующие погашения, отметил г-н Василенко.

Ранее сегодня о том, что «Внуково» войдет в капитал компании — владельца Домодедово, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к компаниям. По их данным, переговоры о партнерстве двух московских аэропортов велись последние несколько месяцев. Бенефициары «Внуково» предложили руководству «Шереметьево» партнерство сразу по итогам январских торгов, отмечало издание.

Собеседник РБК, близкий к «Внуково», сообщил, что в сделке будут использованы и заемные, и собственные средства аэропорта, причем часть средств предоставит один из крупных госбанков. Он заявил, что окупаемость инвестиций при текущем пассажиропотоке и тарифах на перевозки составит около десяти лет.

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В нынешних условиях для Шереметьево и Внуково объединение является абсолютно логичным и правильным ходом, считает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, чье мнение сегодня публикует Forbes/ Главный эксперт Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов тоже считает, что «партнерство бенефициаров этих аэропортов в новых условиях выглядит как логичный шаг в формировании новой архитектуры рынка и поиска нового баланса в московском авиаузле».

/TOURBUS.RU

Фото: corpblog.ostrovok.ru