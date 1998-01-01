Египет с 1 августа переходит на цифровые визы

QR-код заменит привычную бумажную марку-наклейку в паспорте, стоимость новой визы составит $36

С 1 августа 2026 года Египет запускает систему цифровых виз. Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, затем систему внедрят в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Стоимость визы останется прежней — $36.

О том, как изменится процедура въезда и то это значит для туроператоров, — в материале «Турбизнеса».

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на циркулярное письмо №104 Палаты туристических компаний и агентств Египта, Министерство туризма и древностей Египта в координации с заинтересованными государственными органами завершило разработку новой системы въезда.

Главные цели реформы — упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг.

С 1 августа новая система заработает в тестовом режиме в международном аэропорту Каира. После завершения экспериментального периода систему распространят на все аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В АТОР уточнили, что туристы, прибывающие в августе напрямую в Хургаду, с высокой вероятностью еще будут оформлять визы по старым правилам — с бумажной маркой-наклейкой. Полномасштабное внедрение начнется только после обкатки системы в Каире.

Цифровая виза заменит привычную бумажную марку-наклейку в паспорте. Получить QR-код можно будет одним из трех способов: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. После заполнения анкеты и оплаты картой турист получит QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Оплата наличными не принимается — только банковской картой.

Стоимость визы, по данным АТОР, составит $36, из которых $30 — визовый сбор и $6 — сервисный сбор.

Для организованных туристов предусмотрено важное упрощение: туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия. Пассажир прибудет в Египет уже с готовым QR-кодом (в телефоне или в распечатанном виде) и сразу пройдет к паспортному контролю, минуя очереди к банковским окошкам.

Для самостоятельных путешественников также останется возможность получить визу по прибытии — через специальные киоски самообслуживания в аэропорту.

В Российском союзе туриндустрии рассчитывают, что нововведение позволит существенно сократить время прохождения формальностей по прилете, особенно в периоды массового прилета чартерных рейсов.

Как уточняет АТОР, правила въезда для туристов, прибывающих в Шарм-эль-Шейх, не меняются. Если турист прилетает в этот курорт, не покидает территорию Южного Синая и находится там не более 15 дней, ему по-прежнему бесплатно ставят в паспорт так называемый «синайский штамп». Цифровая система на него распространяться не будет.

Если же турист планирует провести в Шарм-эль-Шейхе более 15 дней, выезжать за пределы Южного Синая или прилетает в Хургаду, Каир или другие аэропорты Египта, необходимо оформить туристическую визу — теперь уже в цифровом формате.

/TOURBUS.RU