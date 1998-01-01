Роспотребнадзор запросил Минздрав Турции информацию о новом отравлении туристов

Ранее телеграм-каналы сообщили о массовом отравлении в отеле World Star Beach Resort & Spa 5* в Аланье

Роспотребнадзор в связи с появлением в российских СМИ информации о массовом отравлении туристов в отеле 5* в турецкой Аланье направил запросы в Минздрав Турции и туроператорам, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье (Турция), появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства в канале "Ваш Роспотребнадзор" в сети Max.



Как поясняют в надзорном ведомстве, запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. А

налогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России.





В связи с отравлением российских туристов в одном из пятизвездочных отелей Турции Роспотребнадзор выпустил также сегодня рекомендации, которые помогут избежать подобных инцидентов во время отдыха.

"Если наблюдается ухудшение самочувствия, появление температуры, рвоты, сыпи или других симптомов, то необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - подчеркнули в ведомстве.



Рекомендации Роспотребнадзора:

- тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест;

- использовать только бутилированную или кипяченую воду;

- хорошо мыть фрукты и овощи перед их употреблением;

- избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея);

при купании в бассейнах стараться не допускать попадания воды в рот.

/TOURBUS.RU