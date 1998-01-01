МВД Грузии: Арестован местный житель, напавший на российскую туристку

Инцидент произошел в отеле Agareni Estate 5* в Кахетии

В Грузии арестован местный житель Георгий Чигладзе, который напал на российскую туристку в пятизвездочном отеле Agareni Estate в Кахетии, сообщает МВД страны.

"В Грузии был арестован гражданин Георгий Чигладзе, ему грозит до трех лет тюрьмы за то, что он ударил россиянку в ее гостиничном номере в Кахетии.

Девушка отдыхала с подругами в отеле Agareni Estate, а мужчина был братом жениха на свадьбе, проходившей в той же гостинице в момент инцидента", - говорится в сообщении, которое сегодня цитирует «Интерфакс».



Как отметили в министерстве, подруги пострадавшей утверждают, что конфликт начался во время торжества, затем мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них за то, что она говорит по-русски.

Пострадавшую доставили в больницу со сломанным носом.



В свою очередь, адвокат Чигладзе утверждает, что девушки сами спровоцировали конфликт, и именно пострадавшая перешла к рукоприкладству и указал на наличие синяков на шее мужчины.

По заявлениям адвоката, гражданин Грузии стал "жертвой провокации».



Согласно показаниям свидетелей, во время свадебной церемонии иностранки стали оскорблять гостей свадьбы с балкона своего номера и пролили воду на оборудование, после чего подозреваемый нанес увечья иностранке.

По другой версии, россиянки мешали проведению церемонии, кричали "Горько!", а затем залили музыкальную аппаратуру.



МВД Грузии продолжит расследование инцидента. Дело возбуждено по статье 120 УК республики ("умышленное причинение незначительного время здоровью").

Ранее подруга пострадавшей сообщила СМИ, что в результате нападения в гостинице в Кахетии россиянке потребуется операция.

Ранее на прошлой недели РСТ сообщил, что российские туристы этим летом отдают предпочтение Грузии, в туркомпаниях фиксируют существенный прирост бронирований на направлении.

"Почти двухкратный рост – направление год к году выросло на 93% и бодро бронируется весь сезон. Туристы часто выбирают вылеты в последний момент, то есть на текущей неделе и на следующей", - рассказала директор по связам с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

По словам эксперта, в основном туристы летают в Грузию прямыми рейсами российских авиакомпаний "Азимут", Red Wings, также пользуются перелетами национального перевозчика Georgian Airways. Заранее билеты можно купить от 50 тыс. рублей в оба конца.

В 2025 году Грузию посетили более полутора миллионов российских туристов, это на 11% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ



