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20 июля
МВД Грузии: Арестован местный житель, напавший на российскую туристку
Инцидент произошел в отеле Agareni Estate 5* в Кахетии
В Грузии арестован местный житель Георгий Чигладзе, который напал на российскую туристку в пятизвездочном отеле Agareni Estate в Кахетии, сообщает МВД страны.
"В Грузии был арестован гражданин Георгий Чигладзе, ему грозит до трех лет тюрьмы за то, что он ударил россиянку в ее гостиничном номере в Кахетии.
Девушка отдыхала с подругами в отеле Agareni Estate, а мужчина был братом жениха на свадьбе, проходившей в той же гостинице в момент инцидента", - говорится в сообщении, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
Пострадавшую доставили в больницу со сломанным носом.
По другой версии, россиянки мешали проведению церемонии, кричали "Горько!", а затем залили музыкальную аппаратуру.
Ранее на прошлой недели РСТ сообщил, что российские туристы этим летом отдают предпочтение Грузии, в туркомпаниях фиксируют существенный прирост бронирований на направлении.
"Почти двухкратный рост – направление год к году выросло на 93% и бодро бронируется весь сезон. Туристы часто выбирают вылеты в последний момент, то есть на текущей неделе и на следующей", - рассказала директор по связам с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.
По словам эксперта, в основном туристы летают в Грузию прямыми рейсами российских авиакомпаний "Азимут", Red Wings, также пользуются перелетами национального перевозчика Georgian Airways. Заранее билеты можно купить от 50 тыс. рублей в оба конца.
В 2025 году Грузию посетили более полутора миллионов российских туристов, это на 11% больше, чем годом ранее.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ТБ
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