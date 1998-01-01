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20 июля
Президент РФ cегодня продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
Благодаря продлению безвизового режима въезда турпоток из Китая в Россию может вырасти в этом году на 25-33%
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о продлении безвизового режима с Китаем, введенного 1 декабря 2025 года, до 31 декабря 2027 года. Ранее режим действовал до 14 сентября 2026 года включительно.
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в понедельник.
Из Китая в РФ было совершено 1,76 млн поездок. Это на 4% больше, чем годом ранее, - сообщает сегодня «Интерфакс».
По итогам 2026 года турпоток из Китая в Россию может вырасти на 25-33% благодаря продлению безвизового режима въезда в РФ для китайских туристов до 31 декабря 2027 года, сообщила сегодня журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
«Туристическая отрасль высоко оценивает инициативу о продлении безвизового въезда в РФ для, граждан КНР. По мнению экспертов отрасли, это сыграет большую роль в увеличении туристического потока из Китая в Россию, вместе с рядом других мер – сохранением режима групповых безвизовых поездок, удобных для китайских туроператоров, запуском трансграничной канатной дороги в Амурской области, расширением географии авиасообщения», - сказала она.
По словам Майи Ломидзе, благодаря этой мере прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 года может составить 27-35% в годовом выражении.
/TOURBUS.RU
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