Новости Президент РФ cегодня продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года Благодаря продлению безвизового режима въезда турпоток из Китая в Россию может вырасти в этом году на 25-33%

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о продлении безвизового режима с Китаем, введенного 1 декабря 2025 года, до 31 декабря 2027 года. Ранее режим действовал до 14 сентября 2026 года включительно. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в понедельник.

Ранее безвизовый въезд должен был действовать до 14 сентября 2026 года.



В мае 2026 года власти Китая приняли решение продлить безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года. Срок пребывания в рамках безвизовых и транзитных поездок не должен превышать 30 дней.



Китай ввел для российских граждан безвизовый режим в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.



В 2025 году россияне совершили почти 2,5 млн поездок в Китай со всеми целями и 1,36 млн с целью туризма. Оба показателя выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Из Китая в РФ было совершено 1,76 млн поездок. Это на 4% больше, чем годом ранее, - сообщает сегодня «Интерфакс». По итогам 2026 года турпоток из Китая в Россию может вырасти на 25-33% благодаря продлению безвизового режима въезда в РФ для китайских туристов до 31 декабря 2027 года, сообщила сегодня журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. «Туристическая отрасль высоко оценивает инициативу о продлении безвизового въезда в РФ для, граждан КНР. По мнению экспертов отрасли, это сыграет большую роль в увеличении туристического потока из Китая в Россию, вместе с рядом других мер – сохранением режима групповых безвизовых поездок, удобных для китайских туроператоров, запуском трансграничной канатной дороги в Амурской области, расширением географии авиасообщения», - сказала она. По словам Майи Ломидзе, благодаря этой мере прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 года может составить 27-35% в годовом выражении.

"Вместе с тем, нельзя не отметить необходимость поддержки въездного туризма, прежде всего, более активного продвижения российского турпродукта в Китае и организации регулярных инфотуров для представителей китайского турбизнеса в регионы России с участием и при содействии российских туроператоров, формирующих безопасные туристические программы", - добавила эксперт. /TOURBUS.RU

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