|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
20 июля
Над Москвой зажглось яркое карибское солнце
Красочный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна уже в пятый раз проходит в эти дни в российской столице
С 18 по 26 июля 2026 года в Москве, вот уже в пятый раз проходит Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна, - сообщает наш специальный корреспондент.
Старт яркому празднику, который проводится при содействии правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского центра международного сотрудничества и при поддержке посольств стран Латинской Америки и Карибского бассейна в России, - традиционно был дан в эти выходные в саду «Эрмитаж».
Центральная площадка фестиваля наполнилась живой музыкой, энергичными ритмами и яркими красками.
В эти два дня все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах, в том числе по танго, сальсе, бачате, меренге и зумбе, посетить лекции и открытые занятия по капоэйре — знаменитому бразильскому искусству, которое сочетает элементы боевого искусства, акробатики и танца, а также сделать классные кадры в многочисленных тематических фотозонах.
Как всегда, на торжественном открытии присутствовали представители правительства Москвы и послы латиноамериканских стран, которые отметили, что сегодня Латинская Америка и Карибский бассейн - один из важнейших мировых регионов и ключевой международный партнер Москвы.
Своей целью фестиваль ставит развитие диалога культуры, спорта и туризма, чтобы познакомить москвичей и гостей города с богатым культурным наследием латиноамериканских стран.
В этом году на сцене выступила певица Фантине со специальной программой из доминиканского репертуара, группа "Маримбеа", которая познакомила гостей с традиционной музыкой региона, включенной, кстати, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, свои номера показали темпераментные музыканты группы El Ardo из Никарагуа и мн. др. Танцоры из Южной Америки порадовали аутентичными танцами, на смену им пришел танцевальный ансамбль "Тонанцин" из Мексики, коллективы "Хатари" из Эквадора, "Ритмы Планеты" из Колумбии и др. Желающие познакомиться с национальными блюдами нашли на фестивале популярные блюда латиноамериканской кухни, а на «Латина Маркете» можно было приобрести праздничные аксессуары: от сомбреро до украшений в латиноамериканском стиле.
Для создания общего настроения на площадке дефилировали аниматоры в ярких костюмах, которые с удовольствием фотографировались с гостями праздника.
Узнать об истории и культуре Парагвая, Республики Никарагуа и других стран можно было в лектории. Так, в лекции «Парагвай: образы, истории и культура в сердце Южной Америки» принял участие официальный фотограф крупных национальных и международных мероприятий Оскар Риве, а о природе, ремеслах, кофейном производстве и туризме Республики Эль-Сальвадора рассказал посол Республики в России Юрий-Павел Сантакрус Пердомо.
Культурные достопримечательности и туристические маршруты Доминиканской Республики представил Советник и руководитель отдела по коммерческим, инвестиционным и туристическим вопросам посольства Доминиканской Республики Хосе Мануэль Варгас Д’Олео, а советник посольства Республики Никарагуа Дайанс Мелендес прочитал лекцию об особенностях традиционных костюмов уипиль.
На этом праздник латиноамериканской культуры не закончится.
С 20 по 25 июля во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино пройдут культурно-просветительские мероприятия. В программе - концерты, презентации книг, встречи с представителями посольств, лекции дипломатов, мастер-классы и кинопоказы.
Программа охватит разные площадки библиотеки, включая информационно-культурный медиацентр БРИКС+ и Центр славянских культур.
/TOURBUS.RU
ФОТО: «ТБ»
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|