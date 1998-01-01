Туроператоры: Осенью туры за рубеж станут дороже

Туроператоры прогнозируют рост цен на авиабилеты, а за ними и на туры за рубеж из-за начавшегося летом ослабления рубля и подорожания авиакеросина, связанного с продолжением кризиса в Персидском заливе. Это уже заметно по авиабилетам в страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива, - сообщвет сегодня пресс-служба РСТ.

Как сообщил коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let`s Fly Антон Лаврухин, в полетные программы в Азию на сентябрь-октябрь 2026 года перевозчики закладывают более высокую цену билета.

«Изменения связаны с нехваткой авиационного топлива. Мы сейчас как раз активно работаем с перевозчиками по Юго-Восточной Азии – там цена билета уже закладывается выше в зимний сезон, то есть на полетные программы, которые стартуют с сентября-октября 2026 года. Рост год к году довольно существенный – 15-25%.

Кроме того, мы видим, что растет доля авиабилетов в стоимости турпакетов, а это повлияет и на стоимость турпакета для туриста», – рассказал он.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов пояснил, что цена авиабилета состоит из двух частей – стоимости самого перелета и стоимости топливного сбора. «Топливный сбор, связанный с ростом цены на топливо из-за его нехватки, растет, что отражается на цене всего билета», – сказал эксперт.

По его словам, было ощущение, что ситуация на международном топливном рынке стабилизируется после подписания «мирного» договора между США и Ираном, однако этого не произошло. Наоборот, конфликт подогревается, и какой будет обстановка в Ормузском заливе, сейчас сказать трудно.

«Это может блокировать до трети всех нефтяных запасов, соответственно цена топлива пойдет вверх. Правда, авиакомпании будут максимально это сдерживать, так как спрос и так на эти маршруты невелик, особенно в Европе. В частности, в момент острого конфликта США и Ирана топливо подорожало на 10-15%», – рассказал г-н Арутюнов.

Он добавил, что можно ждать в целом повышения стоимости туров за рубеж, так как помимо подорожания авиабилетов есть опасность повышения курса валюты.

«Весной-летом она была на самых низких отметках, а недавно ЦБ дал понять, что не будет предпринимать усилия и удерживать рубль на этом уровне. Доллар сейчас стоит уже 78,4 рубля, а не 75 рублей, как в мае. На фьючерсах он приобретается уже по 80 рублей. Поэтому я бы порекомендовал туристам, которые планируют осенью или зимой куда-то лететь, приобретать билеты сейчас.

И именно выкупать, потому что если вы просто забронировали билет, то к моменту выкупа его цена из-за скачков топливного сбора может вырасти. К тому же объем авиаперевозки, несмотря на его расширение, довольно ограничен в отличие, например, от отелей, где выбор гораздо больше», – подытожил Дмитрий Арутюнов.

Что касается отелей, то в данный момент за пределами РФ нет проблем с топливом, поэтому, по словам Сергея Лаврухина, тут рост стоимости будет плановый – 2-5% год к году.

Г-н Арутюнов также полагает, что осенью-зимой, скорее всего, заметного роста гостиничных цен не будет.

«Тем не менее подорожание неизбежно, так как гостиницы также очень зависимы от энергоносителей – это не только кондиционеры, освещение, но и работа бассейнов, кухни. Просто здесь повышение произойдет с некоторой задержкой по сравнению с авиабилетами – отелям еще надо оценить, во что выливается для них подорожание тарифов на топливо.

Думаю, стоит ждать подорожания размещения и за рубежом, и в России», – заметил эксперт.

/TOURBUS.RU



