"Азербайджанские авиалинии" возобновят полеты в регионы России

Возобновление полетов а/к AZAL в города РФ будет способствовать большему росту турпотока, который и так восстановился после прошлогоднего спада

Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут в сентябре встречу для обсуждения торгово-экономических вопросов, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, - сообщает «Интерфаск».

"С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность между вице-премьерами и планируется встреча между Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком провести встречу в сентябре текущего года для того, чтобы обсудить ряд направлений", - сказал г-н Байрамов на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в пятницу в Москве.



По его словам, также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов в Россию по ряду направлений, куда распространялись ограничения после катастрофы самолета AZAL в конце 2024 года.



После катастрофы AZAL прекратил полеты из Баку в 10 городов РФ - Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.

Возобновление полетов "Азербайджанских авиалиний" в регионы России будет способствовать еще большему росту турпотока, который и так уже практически восстановился после спада в 2025 году, сообщает у Российский союз туриндустрии.



В компании "Алеан" отмечают, что по итогам первого полугодия 2026 года объем продаж туров в республику практически достиг показателя всего 2025 года, а динамика постепенно приближается к уровням 2024 года, - говорится в сообщении.



В компании прогнозируют, что дальнейшая динамика будет зависеть от параметров полетной программы — количества рейсов, их частоты и географии вылетов. Чем шире будет маршрутная сеть, тем больше возможностей появится у туристов из разных регионов России.



"Во второй половине года дополнительным фактором для поездок может стать проведение Гран-при "Формулы-1" в Баку, которое традиционно привлекает внимание иностранных гостей. Несмотря на то, что средняя стоимость поездок в Азербайджан в этом году выше, чем годом ранее, интерес к направлению сохраняется", - отметили в пресс-службе туроператора "Алеан".



В пресс-службе маркетплейса авторских туров YouTravel.me добавили, что по итогам 2025 года фиксировали снижение количества бронирований на 12–15% по сравнению с предыдущим периодом.

Но в первом полугодии текущего года спрос начал восстанавливаться.

/TOURBUS.RU