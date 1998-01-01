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20 июля
"Азербайджанские авиалинии" возобновят полеты в регионы России
Возобновление полетов а/к AZAL в города РФ будет способствовать большему росту турпотока, который и так восстановился после прошлогоднего спада
Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут в сентябре встречу для обсуждения торгово-экономических вопросов, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, - сообщает «Интерфаск».
"С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность между вице-премьерами и планируется встреча между Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком провести встречу в сентябре текущего года для того, чтобы обсудить ряд направлений", - сказал г-н Байрамов на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в пятницу в Москве.
Возобновление полетов "Азербайджанских авиалиний" в регионы России будет способствовать еще большему росту турпотока, который и так уже практически восстановился после спада в 2025 году, сообщает у Российский союз туриндустрии.
Но в первом полугодии текущего года спрос начал восстанавливаться.
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