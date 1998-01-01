Платежи в рублях по QR-коду стали доступны в Аргентине

Аргентина - одно из трёх самых востребованных направлений у российских туристов в Латинской Америке

ВТБ в своем мобильном приложении запустил оплату товаров и услуг по QR-коду в Аргентине, говорится в сообщении банка.

Cредства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо.



"Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление - одно из трёх самых востребованных у российских туристов на континенте", - рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин, слова которого приводятся в сообщении.



Он отметил, что технология ВТБ покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине.

Сервис планируется расширить до 10 направлений, включая другие государства региона, до конца 2026 года.



Клиенты ВТБ с начала года совершили более 524 тыс. оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 млрд рублей, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего клиенты по QR оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду, отмечает банк.

Гапомним, что ранее АТОР сообщал, что количество мест в Турции, где принимают оплату рублями через Систему быстрых платежей (СБП), превысило более 3 тыс.,

"Так, на Эгейском побережье на карте стали доступными почти 200 точек, где можно оплатить товары и услуги по СБП, а на курортах провинции Анталья, включая Аланью, – уже более 1000. В целом, если учитывать не только офлайн-магазины, аптеки, но места бронирования экскурсий, трансферы, билетов и фаст-треков в музеи и достопримечательности, то для оплаты рублями по СБП российским туристам в Турции доступны сейчас более 3000 мест", - говорилось в сообщении.



Как отметили в ассоциации, найти эти торговые точки можно в "Яндекс.Картах" и в "Навигаторе", когда турист находится в Турции.

"Среди подключенных к СБП торговых точек в Турции - аптеки, маркеты, магазины продуктов, сладостей и сувениров, одежды и текстиля, детских товаров, салоны меха и кожи, салоны оптики, часов, рестораны.

В рублях через СБП в Турции также можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек", - пояснили в АТОР.

/TOURBUS.RU