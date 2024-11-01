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17 июля
Туроператоры: ОАЭ — снова в тройке самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян
Направление ОАЭ стремительно вернулось вошло в число лидирующих по продажам на вторую половину лета и осень
Спрос на ОАЭ среди туристов оказался выше ожидаемого: направление вошло в число лидирующих по продажам на вторую половину лета и осень, а отставание в бронированиях от прошлого года стремительно сокращается, сообщил сегодня "Интерфакс".
"ОАЭ вернулся в тройку самых популярных направлений у туристов после отмены рекомендаций Минэкономразвития, уступая лишь Турции и Египту. Оживлению продаж способствовали привлекательные цены на путевки, и мы ожидаем восстановления спроса до прошлогодних объемов к осени 2026 года", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
Чтобы стимулировать спрос отели в Эмиратах предлагают скидки 5-15%", - пояснила г-жа Макаркова.
В Ассоциации туроператоров России также сообщили о существенном приросте бронирований по ОАЭ, в том числе благодаря привлекательным ценам от отельеров.
ейчас эмиратские гостиницы предлагают скидки, которые достигают 60-65%. Осенью и в начале зимнего сезона цены останутся привлекательными: размер скидок может составлять 20-30%", – рассказали в ассоциации.
Как отмечал ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов,«Сейчас наиболее активно бронируются туры на глубину: большинство заявок приходится на сентябрь, октябрь и даже ноябрьские каникулы. В летние месяцы в этих странах довольно жарко, поэтому турпоток естественным образом снижается.
Полетные программы большинства перевозчиков практически восстановлены, то есть проблем с нехваткой перевозки не ощущаем».
Эксперт напомнил, что основная перевозка всегда осуществлялась на рейсах дорогих ближневосточных авиакомпаний или же на лоукостерах, таких как Flydubai и Air Arabia. Через Дубай и Абу-Даби поставлено наибольшее количество транзитных рейсов, которыми туристы активно летают на острова Индийского океана, в страны Азии и Африки.
Летом традиционно транзитников больше, чем пассажиров, летящих только в страны Персидского залива, в соотношении 70 на 30.
МИД и Минэкономразвития 19 июня отменили рекомендацию туроператорам приостановить продажу туров в шесть стран Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию.
Она действовала с начала марта 2026 года, когда на Ближнем Востоке начались боевые действия между Ираном, Израилем и США, - напоминает информагентство.
/TOURBUS.RU
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