Новости Туроператоры: ОАЭ — снова в тройке самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян Направление ОАЭ стремительно вернулось вошло в число лидирующих по продажам на вторую половину лета и осень

Спрос на ОАЭ среди туристов оказался выше ожидаемого: направление вошло в число лидирующих по продажам на вторую половину лета и осень, а отставание в бронированиях от прошлого года стремительно сокращается, сообщил сегодня "Интерфакс". "ОАЭ вернулся в тройку самых популярных направлений у туристов после отмены рекомендаций Минэкономразвития, уступая лишь Турции и Египту. Оживлению продаж способствовали привлекательные цены на путевки, и мы ожидаем восстановления спроса до прошлогодних объемов к осени 2026 года", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.



Как отметила эксперт, делать прогнозы по итогам сезона для ОАЭ преждевременно, однако реально восполнить 80-85% бронирований рекордного 2025 года.

"Сейчас в ОАЭ особенно популярны курорты для семейного отдыха – Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хайма. Чтобы стимулировать спрос отели в Эмиратах предлагают скидки 5-15%", - пояснила г-жа Макаркова.



Так, по данным туроператора, недельный отдых в Аджмане "все включено" в отелях 4-5* может обойтись 151-167 тыс. рублей с перелетом на двоих. Отдых в Шардже на аналогичных условиях можно найти за 158,7 тыс. рублей. Рейсы выполняются на блоках мест FlyDubai и регулярных рейсах Emirates, FlyDubai, "Aэрофлот". В Ассоциации туроператоров России также сообщили о существенном приросте бронирований по ОАЭ, в том числе благодаря привлекательным ценам от отельеров.

"В ближайшие месяцы россияне могут стать одной из основных целевых аудиторий для отелей ОАЭ, поскольку многие европейцы уже определились с местом отдыха и не станут менять планы. Конкуренция за туристов отражается на стоимости размещения. ейчас эмиратские гостиницы предлагают скидки, которые достигают 60-65%. Осенью и в начале зимнего сезона цены останутся привлекательными: размер скидок может составлять 20-30%", – рассказали в ассоциации.



По словам представителей туриндустрии, в связи с оживлением спроса отели возвращают привычный сервис, снова набирают персонал.

"Когда турпоток снизился, многие отели были вынуждены оптимизировать расходы: сокращали персонал, заменяли шведский стол обслуживанием по меню, некоторые объекты закрывались на реновацию", - рассказала г-жа Макаркова.

По оценкам экспертов, эти изменения в основном завершатся уже к концу июля-началу августа. Как отмечал ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов,«Сейчас наиболее активно бронируются туры на глубину: большинство заявок приходится на сентябрь, октябрь и даже ноябрьские каникулы. В летние месяцы в этих странах довольно жарко, поэтому турпоток естественным образом снижается. Полетные программы большинства перевозчиков практически восстановлены, то есть проблем с нехваткой перевозки не ощущаем». Эксперт напомнил, что основная перевозка всегда осуществлялась на рейсах дорогих ближневосточных авиакомпаний или же на лоукостерах, таких как Flydubai и Air Arabia. Через Дубай и Абу-Даби поставлено наибольшее количество транзитных рейсов, которыми туристы активно летают на острова Индийского океана, в страны Азии и Африки. Летом традиционно транзитников больше, чем пассажиров, летящих только в страны Персидского залива, в соотношении 70 на 30. МИД и Минэкономразвития 19 июня отменили рекомендацию туроператорам приостановить продажу туров в шесть стран Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию. Она действовала с начала марта 2026 года, когда на Ближнем Востоке начались боевые действия между Ираном, Израилем и США, - напоминает информагентство. /TOURBUS.RU

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