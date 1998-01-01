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17 июля
Посольство РФ в Сухуме: «В интернете появились фальшивые сайты гостиниц Абхазии»
Туристам советуют сверять адреса сайтов гостиниц с информацией на портале министерства туризма Абхазии
Мошенники начали создавать фальшивые сайты гостиниц Абхазии, которые не переводят деньги за бронирования самим объектам, о чем туристы часто узнают по прибытии на отдых, сообщает посольство РФ в республике.
"В интернете появились фальшивые сайты реальных гостиниц Абхазии, которые предлагают услуги по «бронированию» проживания в этих отелях.
Деньги, которые граждане переводят по указанным на таких сайтах реквизитам, попадают в карман мошенников, реальной оплаты проживания в гостинице при этом не происходит", - говорится в сообщении.
Ранее АТОР сообщал, что сейчас продажи летних туров в Абхазию идут не так активно, как годом ранее, туроператоры фиксируют стагнацию спроса, связанную с нестабильностью работы аэропорта Сочи и поздним решением об отмене поездок в страну по загранпаспорту для детей
"Спрос на туры в Абхазию летом 2026 года остается высоким, но после рекордного 2025 года рынок перешел от бурного роста к стагнации. Годом ранее турпоток демонстрировал беспрецедентный рост на 25-30%, у некоторых компаний – до 53%. В 2026 году динамика заметно снизилась.
При этом Абхазия остается одним из самых доступных пляжных направлений лета: отдых здесь может быть до 30% дешевле, чем в Сочи, а дефицита мест даже в высокий сезон почти нет", - говорится в сообщении.
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