Посольство РФ в Сухуме: «В интернете появились фальшивые сайты гостиниц Абхазии»

Туристам советуют сверять адреса сайтов гостиниц с информацией на портале министерства туризма Абхазии

Мошенники начали создавать фальшивые сайты гостиниц Абхазии, которые не переводят деньги за бронирования самим объектам, о чем туристы часто узнают по прибытии на отдых, сообщает посольство РФ в республике.

"В интернете появились фальшивые сайты реальных гостиниц Абхазии, которые предлагают услуги по «бронированию» проживания в этих отелях.

Деньги, которые граждане переводят по указанным на таких сайтах реквизитам, попадают в карман мошенников, реальной оплаты проживания в гостинице при этом не происходит", - говорится в сообщении.



Как отмечают дипломаты, часто это выясняется лишь когда человек прибывает к месту отдыха.

"В этой связи призываем желающих отдохнуть в Абхазии к особой бдительности при бронировании отелей", - подчеркивают в посольстве.

Туристам советуют сверять адреса сайтов гостиниц с информацией, размещенной на сайте министерства туризма Абхазии в разделе "Реестр объектов размещения".

Ранее АТОР сообщал, что сейчас продажи летних туров в Абхазию идут не так активно, как годом ранее, туроператоры фиксируют стагнацию спроса, связанную с нестабильностью работы аэропорта Сочи и поздним решением об отмене поездок в страну по загранпаспорту для детей

"Спрос на туры в Абхазию летом 2026 года остается высоким, но после рекордного 2025 года рынок перешел от бурного роста к стагнации. Годом ранее турпоток демонстрировал беспрецедентный рост на 25-30%, у некоторых компаний – до 53%. В 2026 году динамика заметно снизилась.

При этом Абхазия остается одним из самых доступных пляжных направлений лета: отдых здесь может быть до 30% дешевле, чем в Сочи, а дефицита мест даже в высокий сезон почти нет", - говорится в сообщении.



Как отметили в "Интуристе", продажи летней Абхазии просели в целом на 5-7%. Главная проблема – нестабильность работы аэропорта Сочи, через который в Абхазию по-прежнему попадает большинство туристов.

"Это тот фактор, на который ни туроператоры, ни другие участники рынка, ни, тем более, гости не могут повлиять, и он серьезно мешает планировать поездку, из-за чего страдает общее впечатление от отдыха, как бы хорош ни был сам курорт", - пояснили в компании.



Кроме того, в туркомпании сообщили, что из-за разного подхода отелей к ценообразованию спрос внутри страны распределился неоднородно.

"Отели, которые в период раннего бронирования предложили оптимальную цену, «забиты под завязку», другие же сейчас продаются с заметным отставанием от прошлого года", - рассказали в пресс-службе туроператора.

/TOURBUS.RU