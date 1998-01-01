Новости Dan: Черногория готовится уже 1 октября ввести въездные визы для граждан России Эксперты отмечают, что введение виз в Черногорию станет еще одним ограничением для российских туристов, однако надеются, что режим будет упрощенным

Правительство Черногории может уже 1 октября ввести въездные визы для граждан России, чтобы привести визовое законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза, сообщает издание Dan. Косвенным подтверждением этой информации, отмечает издание, может служить недавнее открытие Черногорией визовых центров в восьми городах России.

В 2025 году Черногорию, по данным статистического офиса страны Monstat, посетило 2,73 млн иностранных туристов, которые совершили 14,7 млн ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось 16,4% ночевок или 2,4 млн. Они занимают второе место по турпотоку в Черногорию после Сербии.

Как отмечают в черногорском издании, еще одним очень важным туристическим рынком для экономики Черногории, который может пострадать от введения виз, является Турция. Ее граждане в 2025 году совершили 4,3% ночевок в отелях страны.

В начале июня 2026 года в черногорском Тивате прошел саммит Евросоюза и стран Западных Балкан, по итогам которого был подтвержден статус Черногории как первоочередного кандидата на вступление в объединение. В ЕС прогнозируют, что страна может стать его членом в 2028 году



Вероятное введение виз в Черногорию с 1 октября, о чем вновь появилась информация в СМИ, станет еще одним ограничением для российских туристов наравне с отсутствием прямой перевозки. Туроператоры надеются, что визовые формальности будут отложены еще на год, а если все же визы будут введены, то с упрощенным оформлением, - сообщает пресс-служба РСТ. Туроператор «Пакс» четвертый год с успехом организует полетную программу в Черногорию на транзитных рейсах. Как отметила заместитель генерального директора Любовь Чучмаева, в компании надеются, что введение виз отложат до 2027 года. «Перспектива отмены безвизового режима из-за необходимости синхронизации политики Подгорицы с требованиями ЕС есть. Конечно, турбизнес рассчитывает на сохранение статус-кво до 2027 года. Расчет строится на прагматичном убеждении, что черногорские власти осознают экономические потери, введя ограничения для ключевого туристического рынка, и найдут дипломатический повод отложить это решение еще на год», – подчеркнула она. По словам г-жи Чучмаевой, в случае введения виз важно, чтобы процедура оформления была максимально упрощена для граждан России. Над этим сейчас серьезно работает туристическая отрасль Черногории. «Главным фактором востребованности направления будет не консульский сбор, а логистика оформления и доступность авиаперелетов. По нашим прогнозам, даже появление облегченного визового режима, например, электронного варианта с минимумом документов позволит сохранить значительный сегмент туристов, ценящих высокий уровень сервиса и отдых на черногорских курортах», – заметила Любовь Чучмаева. Она напомнила, что в начале лета компания VFS Global открыла визовые центры Черногории в восьми городах России, включая Москву, Псков, Екатеринбург, Воронеж и т.д. Однако эти пункты созданы для обслуживания проживающих в России граждан третьих стран, например, Армении или Киргизии, а также туристов, которые планируют долгосрочное пребывание в Черногории. В то же время, появление визовых центров может означать и приближение отмены визового режима. В TEZ Tour с Черногорией работают в рамках индивидуальных запросов, а также в сегменте MICE и корпоративных поездок. Как считает коммерческий директор Воскан Арзуманов, введение виз или существенное сокращение спроса на Черногорию заметно на продажах компании не отразится. «Более чувствительным это может оказаться для туроператоров, которые специализируются на направлении, однако и для них переход, вероятно, пройдет довольно мягко, поскольку визы планируется ввести уже после окончания туристического сезона», – полагает он. Эксперт добавил, что сейчас курс рубля благоприятен для выездного туризма, но прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет. Если добавится необходимость оформления визы, это станет еще одним сдерживающим фактором: любое усложнение правил въезда негативно влияет на турпоток. «Но туристы, которые принципиально любят именно эту страну, скорее всего, будут оформлять визу и продолжат туда ездить. Хотя и альтернатив немало: кто-то выберет Турцию, Грузию, другие страны с морским отдыхом. Полностью откажется от поездок в Черногорию лишь небольшая часть туристов», – уточнил г-н Арузманов. /TOURBUS.RU Фото: https://www.worldofcruising.co.uk



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