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Эксперты: «Восстановление турпотока будет зависеть от стабилизации ситуации с топливом»

Автомобильные путешествия, составляющие основу внутреннего туризма, сократились на 20%

По данным АТОР, в январе–июне россияне совершили 40,1 млн поездок по стране — на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты называют главной причиной топливный кризис, из-за которого автомобильные путешествия, составляющие основу внутреннего туризма, сократились на 20%.

В первом полугодии 2026 года россияне совершили 40,1 млн туристических поездок по стране — на 3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда турпоток составлял 41,4 млн поездок. Это первый спад за последние несколько лет, сообщает АТОР со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Особенно тревожным оказался июнь: число бронирований сократилось примерно на 4% по сравнению с июнем 2025 года.

При этом в первые пять месяцев года турпоток увеличился на 6,2% и достиг 34,2 млн поездок. Падение в начале высокого сезона указывает на то, что россияне массово пересматривали летние планы.

Опрошенные «Ведомостями» представители туристической отрасли оценивают ситуацию более драматично. По данным Travelata.ru, за первое полугодие число бронирований туров по России сократилось на 31%, в «Слетать.ру» падение оценили в 22,5%, в национальном туроператоре «Алеан» — в 10%.

Расхождение с официальной статистикой объясняется тем, что АТОР учитывает фактические поездки, а не бронирования, которые показывают реальную динамику рынка.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с «ВФокусе Mail» назвал главную причину падения спроса: реальное сокращение турпотока он оценивает в 6% — вдвое выше официальных 3%.

В сегменте автомобильных поездок, которые традиционно составляли основу внутреннего туризма, падение достигает 20%.

«Семьи, привыкшие путешествовать на машинах по югу России, этим летом массово отказались от таких поездок, а часть из них поехала за границу, выбрав самолеты», — пояснил Мкртчян.

Главной проблемой стали перебои с топливом на заправках. «Люди опасаются ехать в Крым на машине — есть риск не найти бензин на обратном пути.

В Геленджике топливо есть, но там приходится стоять в очереди несколько часов на солнцепеке», — добавил он.

Отельеры уже почувствовали падение спроса на своих кошельках: в Сочи сейчас можно найти предложения со скидками до 20%, а в Крыму гостиницы снижают цены на 50%. Такая глубина дисконта в разгар летнего сезона — явный сигнал того, что спрос упал гораздо серьезнее, чем показывает официальная статистика.

При этом поездки в регионы с развитым авиа- и железнодорожным сообщением не теряют популярности. В Санкт-Петербурге, по словам г-на Мкртчяна, фиксируется небольшой рост на 5%, в Москве падения нет вовсе. Калининград, куда добираются только самолетом, также не показал снижения.

Эксперт считает, что восстановление турпотока напрямую будет зависеть от стабилизации ситуации с топливом. «Если ситуация не изменится в ближайшее время, падение турпотока в этих направлениях может стать долгосрочным трендом.

Очень помогло бы, если бы отели стали гарантированно продавать гостям топливо, по 40 литров хотя бы. В этом случае люди поедут», — резюмировал эксперт.

/TOURBUS.RU

Инфографика: ТБ