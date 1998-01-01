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16 июля
Эксперты: Туры в Анталью в августе-сентябре заметно подорожают
В первом полугодии российский турпоток в Анталью составил 1,3 млн туристов
Стоимость туров в Анталью на август выросла в среднем на 15%, а на сентябрь – на 9% за последний месяц, это связано с удорожанием в валюте и отказом отельеров от скидок, стимулирующих спрос, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
"С середины июня по середину июля минимальные цены на августовские туры на курорты Антальи выросли в среднем на 15%, а на сентябрьские – на 9%. Курс евро за тот же период вырос на 6,7%, но было и реальное удорожание в валюте.
Кроме того, если в мае-июне отельеры и туроператоры стимулировали спрос на июль-сентябрь скидками, чтобы восполнить недостаточную тогда глубину продаж, то сейчас загрузка объектов хорошая, поэтому необходимость в сдерживании роста цен отпала", - говорится в сообщении.
Как отметили в ассоциации, самый дешевый сегмент – туры в отели 4* и ультрабюджетные 5* подорожали в августе на 4-10%. Средний сегмент классических пятерок вырос в цене пакетного тура на 15-18%.
Это логично: бюджетные туристы более чувствительны к цене, и отельеры в основном не рискуют резко поднимать там цены существенно", - пояснили в АТОР.
Что касается отдыха в Турции в сентябре, то он пока подорожал существенно меньше, чем август – в среднем стоимость туров с вылетом из Москвы в середине сентября в Анталью составила 10,5%.
В люксовом сегменте разница достигла 20-37%. И тем, кто хочет отдохнуть на курортах Антальи в сентябре не рекомендуется долго выбирать и оттягивать решение – цены будут расти", - заключили в АТОР.
При этом провинция Анталья в первом полугодии приняла 5,57 млн иностранных туристов, что на 9% меньше, чем годом ранее, число россиян составило 1,28 млн, следует из статистики аэропорта курортной провинции, которую опубликовали на днях турецкие СМИ.
Согласно данным аэропорта, за первые 6 месяцев 2026 года в Анталью прилетели 5 574 375 иностранных туристов. Июнь стал самым загруженным месяцем с начала года – только в этом месяце в аэропорт Анталии прибыло 2 061 734 иностранных пассажира.
Важными рынками стали также Нидерланды (183 776 туристов), Украина (150 915) и Казахстан (132 205).
Как считают эксперты, широкий ассортимент объектов размещения в Анталье, транспортная доступность и международная известность все еще могут помочь туристическому направлению достичь целевого показателя к концу 2026 года – 18 млн иностранных туристов, отмечает «Интерфакс».
В 2025 году регион принял 17,1 млн иностранных гостей, что стало рекордным показателем.
/TOURBUS.RU
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