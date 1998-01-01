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16 июля
Турецкие СМИ: В одном из отелей Бодрума — массовое отравление
Около 25 туристов были госпитализированы после того, как попробовали в гостинице блюда из курицы
В одном из отелей курорта Бодрум в провинции Мугла произошло массовое отравление, около 25 человек госпитализированы в больницы курорта, сообщают сегодня местные СМИ и «Интерфакс».
Инцидент произошел в курортном местечке Ортакент на Эгейском побережье Турции. Туристы пожаловались на тошноту, рвоту и слабость. Некоторые из них попросили отель вызвать им скорую, после чего были госпитализированы.
Часть туристов самостоятельно обратились в больницы. Часть из них госпитализированы в государственную больницу Бодрума, часть в частные клиники региона. По данным медиков, состояние всех пострадавших не тяжелое, они проходят курс лечения.
Пострадавшие подозревают, что причиной отравления стало блюдо из курицы, которое подавали в отеле.
После этого симптомы отравления проявились у 52 человек.
Все они были доставлены в больницу ближайшего города Манавгат прямо на экскурсионных автобусах для оказания экстренной помощи.
/TOURBUS.RU
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