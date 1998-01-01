Турецкие СМИ: В одном из отелей Бодрума — массовое отравление

Около 25 туристов были госпитализированы после того, как попробовали в гостинице блюда из курицы

В одном из отелей курорта Бодрум в провинции Мугла произошло массовое отравление, около 25 человек госпитализированы в больницы курорта, сообщают сегодня местные СМИ и «Интерфакс».

Инцидент произошел в курортном местечке Ортакент на Эгейском побережье Турции. Туристы пожаловались на тошноту, рвоту и слабость. Некоторые из них попросили отель вызвать им скорую, после чего были госпитализированы.

Часть туристов самостоятельно обратились в больницы. Часть из них госпитализированы в государственную больницу Бодрума, часть в частные клиники региона. По данным медиков, состояние всех пострадавших не тяжелое, они проходят курс лечения.

Ожидается, что число пострадавших может возрасти.



Компетентные службы начали расследование инцидента, в отеле взяты пробы еды и воды.

Пострадавшие подозревают, что причиной отравления стало блюдо из курицы, которое подавали в отеле.

О национальности госпитализированных туристов не сообщается.



Напомним, что в конце июня СМИ сообщили, что более 50 туристов получили острое пищевое отравление после обеда в ресторане в ходе сплава по реке в каньоне Кепрюлю в Анталье.



Тогда группа туристов из города Конья приехала на сплав на плотах-рафтах в каньоне Кепрюлю в одноименном национальном парке в турецкой провинции Анталья. После сплава по реке Кепрючай они пообедали в небольшом ресторане, обед входил в стоимость тура.

После этого симптомы отравления проявились у 52 человек.

Все они были доставлены в больницу ближайшего города Манавгат прямо на экскурсионных автобусах для оказания экстренной помощи.



Туристам пришлось провести ночь в больнице, утром, после проведения капельниц, их постепенно начали выписывать.

Управление сельского и лесного хозяйства Манавгата, а также министерство культуры и туризма Турции начали официальное расследование. Эксперты взяли пробы еды из ресторана для проведения лабораторных анализов.

/TOURBUS.RU