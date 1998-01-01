Василий Кузнецов: "Мы стараемся охватить крупными мероприятиями все подмосковные округа"

Министр культуры и туризма Московской обл. рассказал о развитии событийного туризма Подмосковья, выступая в в рамках проекта «Путь Чайковского»

По мнению министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, не все подмосковные округа одинаково насыщены культурно - туристическими объектами. И за счет того, что фестивали и выставки «разливаются» по разным местам (от крупных городов до отдалённых округов — Волоколамск, Дубна, Зарайск, Ногинск, Можайск и других), люди получают больше поводов съездить не только в столицу, но и в другой район области. Это стимулирует локальный интерес к малым городам и создаёт туристические «точки притяжения», - сообщает наш специальный корреспондент.

Напомним, что Московская область - один из самых посещаемых регионов страны: в прошлый летний сезон турпоток составил 1,7 млн. человек, этим летом ожидается до 2 млн. гостей.

"Мы стараемся охватить крупными мероприятиями все округа Московской области, - отметил министр. - Например, этим летом проходят музыкальные фестивали вроде «Джазовых сезонов» в Архангельском, «Лето. Музыка. Музей» в Истре и др".

А на прошлой неделе в Подольске, уже во второй раз на территории усадьбы Плещеево состоялся масштабный гала-концерт в рамках проекта «Путь Чайковского», который посетило более 5 тысяч человек.

Открывая данное мероприятие, Василий Кузнецов подчеркнул, что событийный туризм становится мощным драйвером развития: люди не просто посещают одно место, а выстраивают маршрут по нескольким локациям одного округа или даже области, открывая для себя Подмосковье с новых сторон.

Когда в округе проходит заметное событие, это повышает узнаваемость местных достопримечательностей - усадеб, музеев, исторических зданий. Туристы начинают больше интересоваться историей и культурой именно этого места, что ведет к росту посещаемости и поддержке реставрационных проектов. Например, усадьба Плещеево, где проходил гала-концерт - место совершенно особенное и уникальное, связанное с именем величайшего композитора.

Надеюсь, что благодаря этому музыкальному мероприятию, которое мы проводим здесь второй раз и планируем сделать традиционным, - об усадьбе узнает еще больше людей, приедет еще больше туристов, любящих музыку. В планах - реконструкция усадьбы. Процесс, конечно, очень непростой и долгий", - отметил министр.

В этом году зрителям была представлена постановка музыкально-драматического спектакля А.С. Пушкина — П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в авторской версии маэстро Юрия Башмета. Бессмертные строки из поэмы А.С. Пушкина читали народный артист РФ Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова, а арии из оперы прозвучали в исполнении солистов ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Озвучивая дальнейшие творческие планы Юрий Башмет рассказал, что в ближайшее время масштабный проект «Путь Чайковского» отправится в такие города как Воткинск, где родился Петр Ильич Чайковский и на Урал, в город Алапаевск, где прошли его детские годы.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства"