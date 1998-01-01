ВЦИОМ: Россияне выбирают отели для отдыха в среднем на трех агрегаторах

При этом в среднем средства размещения работают одновременно с четырьмя каналами, а 42% используют пять и более агрегаторов

Российские туристы при выборе отеля для отдыха в внутри страны используют сразу несколько площадок, включая онлайн-агрегаторы, сайты и соцсети объектов размещения, показало исследование ВЦИОМ, проведенное по заказу Российского союза туриндустрии.

"Главными форматами размещения в поездках по России остаются гостиницы и апартаменты. За последние один-два года в гостиницах, мотелях, апарт-отелях, хостелах или номерах в гостевых домах останавливались 77% опрошенных путешественников, в апартаментах, квартирах или частных домах – 53%", - цитирует исследование пресс-служба РСТ.



Согласно исследованию, как правило, в поездках по России используются разные форматы жилья. В среднем на одного путешественника приходится два типа жилья, в которых он останавливался за последние один-два года

Гибкость заметна и в использовании каналов поиска и бронирования. Большинство опрошенных (74%) хотя бы иногда ищут жилье в одном канале, а бронируют в другом. Основными каналами поиска и бронирования выступают сайты отелей и гостиниц, онлайн-агрегаторы, социальные сети средств размещения другие площадки. Как показал опрос, в среднем на одного пользователя приходится около трех агрегаторов.

Только 24% путешественников используют один сервис при планировании поездок.



Руководитель отдела маркетинга комплекса апарт-отелей Вало/Valo Анна Корьева сообщила, что данные опроса точно отражают изменения в поведении гостей.

Турист сегодня стал значительно более рациональным, и практически любой выбор начинается со сравнения площадок, отзывов, стоимости, условий проживания и дополнительных сервисов.



"Это уже новая норма рынка, а не временный тренд. На мой взгляд, самый важный вывод исследования заключается в том, что конкуренция постепенно смещается от ценовой модели к конкуренции за качество пользовательского опыта.

Гостю важно не только место для ночевки, но и удобство бронирования, прозрачность условий, инфраструктура объекта и набор сервисов, который делает поездку комфортнее.

Цена остается важным фактором, но все чаще решение принимается исходя из совокупной ценности предложения", - цитирует ее пресс-служба РСТ.

Как показал опрос социологов, не только туристы выбирают варианты размещения сразу на нескольких площадках, но и сами объекты размещения стремятся быть представленными на максимальном их числе.

"В среднем средства размещения работают одновременно с четырьмя каналами, а 42% используют пять и более каналов. Мультиканальность стала нормой: одного сайта, одного агрегатора или одного способа привлечения гостей недостаточно", - отмечают в объединении.

По словам президента РСТ Ильи Уманского, российский рынок бронирования за последние годы вышел на принципиально новый уровень зрелости.

Путешественник получил реальную свободу выбора: сравнивает форматы, пользуется в среднем тремя агрегаторами, спокойно ищет в одном сервисе и бронирует в другом.



"Гостиницы по-прежнему остаются главным форматом, но апартаменты уверенно занимают вторую позицию. С одной стороны, это здоровая конкурентная структура спроса. С другой, гостиницы, апартаменты, посуточное жилье, гостевые дома и так далее – один большой рынок средств размещения, который сейчас нормативно регулируется по-разному.

Фактически, классифицированные гостиницы сегодня находятся в неравном положении с апартаментами и посуточной арендой. Задача РСТ – помочь сформировать корректное представление о рынке бронирования и начать работу по выравниванию условий внутри одного рынка для разных игроков", - прокомментировал он исследование ВЦИОМ.

/TOURBUS.RU