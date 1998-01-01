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16 июля
ВЦИОМ: Россияне выбирают отели для отдыха в среднем на трех агрегаторах
При этом в среднем средства размещения работают одновременно с четырьмя каналами, а 42% используют пять и более агрегаторов
Российские туристы при выборе отеля для отдыха в внутри страны используют сразу несколько площадок, включая онлайн-агрегаторы, сайты и соцсети объектов размещения, показало исследование ВЦИОМ, проведенное по заказу Российского союза туриндустрии.
"Главными форматами размещения в поездках по России остаются гостиницы и апартаменты. За последние один-два года в гостиницах, мотелях, апарт-отелях, хостелах или номерах в гостевых домах останавливались 77% опрошенных путешественников, в апартаментах, квартирах или частных домах – 53%", - цитирует исследование пресс-служба РСТ.
Гибкость заметна и в использовании каналов поиска и бронирования. Большинство опрошенных (74%) хотя бы иногда ищут жилье в одном канале, а бронируют в другом. Основными каналами поиска и бронирования выступают сайты отелей и гостиниц, онлайн-агрегаторы, социальные сети средств размещения другие площадки. Как показал опрос, в среднем на одного пользователя приходится около трех агрегаторов.
Только 24% путешественников используют один сервис при планировании поездок.
Турист сегодня стал значительно более рациональным, и практически любой выбор начинается со сравнения площадок, отзывов, стоимости, условий проживания и дополнительных сервисов.
Гостю важно не только место для ночевки, но и удобство бронирования, прозрачность условий, инфраструктура объекта и набор сервисов, который делает поездку комфортнее.
Цена остается важным фактором, но все чаще решение принимается исходя из совокупной ценности предложения", - цитирует ее пресс-служба РСТ.
Как показал опрос социологов, не только туристы выбирают варианты размещения сразу на нескольких площадках, но и сами объекты размещения стремятся быть представленными на максимальном их числе.
"В среднем средства размещения работают одновременно с четырьмя каналами, а 42% используют пять и более каналов. Мультиканальность стала нормой: одного сайта, одного агрегатора или одного способа привлечения гостей недостаточно", - отмечают в объединении.
По словам президента РСТ Ильи Уманского, российский рынок бронирования за последние годы вышел на принципиально новый уровень зрелости.
Путешественник получил реальную свободу выбора: сравнивает форматы, пользуется в среднем тремя агрегаторами, спокойно ищет в одном сервисе и бронирует в другом.
Фактически, классифицированные гостиницы сегодня находятся в неравном положении с апартаментами и посуточной арендой. Задача РСТ – помочь сформировать корректное представление о рынке бронирования и начать работу по выравниванию условий внутри одного рынка для разных игроков", - прокомментировал он исследование ВЦИОМ.
/TOURBUS.RU
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