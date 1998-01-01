Минтранс РФ предложил туроператорам «сократить объемы туристических программ в Крым»

Министерство транспорта ответило на обращение Ассоциации туроператоров, связанное с вывозом туристов с территории Республики Крым

Как сообщает пресс-служба АТОР, Министерство транспорта РФ ответило на обращение Ассоциации туроператоров, связанное с вывозом туристов с территории Республики Крым и из Керчи, а также организации условий для пассажиров, ожидающих отправления на железнодорожной станции Керчи.

Письмо было отправлено в середине июня 2026 года, когда только начались проблемы с топливом.

«Принимая во внимание сложившуюся напряженную ситуацию, полагаем целесообразным туроператорам проработать вопрос о сокращении объемов туристических программ, реализуемых по направлению Крымского полуострова, до нормализации обстановки», - следует из ответа ведомства.

При этом Минтранс отметил, что вопросы обеспечения безопасности туристов и информирования участников туристического рынка о возможных угрозах находятся в зоне компетенции Министерства экономического развития РФ.

Относительно вопросов реализации топлива на автозаправочных станциях в Минтрансе подчеркнули, что в первоочередном порядке заправка производится для государственных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность в регионе.

«Обеспечение горючим прочих категорий гражданских лиц производится в порядке общей очереди по мере поступления ресурсов», - уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что вопросы распределения и диспетчеризации топливных запасов, а также установка внутреннего регламента очередности распределения топлива находятся в компетенции региональных органов исполнительной власти.

Одним из вопросов обращения АТОР была ситуация на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую проходит значительный пассажиропоток.

По данным ФГУП «Крымская железная дорога», которые привели в сообщении Минтранса, вокзал Керчь-Южная рассчитан примерно на 200 человек одновременно, однако фактическая нагрузка значительно выше: ежедневно станцию посещают в среднем около 9,5 тыс. пассажиров - порядка 6 тыс. человек на отправление и около 3,5 тыс. на прибытие.

В Минтрансе уточнили, что для улучшения условий ожидания и повышения пропускной способности на станции уже реализован ряд мер. В частности, организовано взаимодействие перевозчика, железной дороги и администрации Керчи, установлены дополнительные переходные мостики между платформами, оборудованы места для маломобильных пассажиров, появились дополнительные точки питания и санитарные объекты.

Для помощи маломобильным туристам выделен специальный транспорт, который работает по заявкам на маршруте Керчь - Симферополь - Керчь.

В Минтрансе также добавили, что продолжается проработка дополнительных решений для станции совместно со Сбербанком, площадкой «Таврида.Арт» и правительством Республики Крым.

В числе планируемых мероприятий – создание дополнительных зон ожидания, включая отдельную комфортную зону и пространство для пассажиров с детьми, установка новых туалетных комплексов, банкоматов и вендинговых аппаратов, увеличение количества оборудования для досмотра, а также установка систем охлаждения воздуха.

Напомним, АТОР ранее направил в Правительство РФ детальное обоснование необходимости срочных мер поддержки турбизнеса Крыма. Самой действенной мерой поддержки была бы отсрочка обязательств отелей и туроператоров по выплатам туристам.

Ассоциация также предлагала субсидировать зарплаты сотрудникам гостиничного сектора из расчета одного МРОТ в течение июля и августа.

В конце прошлой недели стало известно, что правительство выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя. Средства будут направлены из резервного фонда правительства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

/TOURBUS.RU