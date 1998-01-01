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Комитет по туризму Армении: Турпоток в Армению за полгода превысил миллион человек

При этом 40% всего туристического потока пришлось на гостей из России

По данным Комитета по туризму Армении, в январе – июне 2026 года страну посетили 1. 041. 598 туристов. Таким образом, туристический поток превысил отметку в 1 миллион человек по итогам первых шести месяцев этого года.

Особую роль в развитии въездного туризма по-прежнему играет российский рынок.

По итогам первого полугодия 2026 года на долю России пришлось 40% всего туристического потока (416 743 поездок) что делает Россию крупнейшим зарубежным рынком для армянского туризма.

Следом идут Грузия (15%) и Иран (8%).

Глава комитета по Туризму Армении Лусине Геворгян отмечает, что Армения продолжает укреплять позиции одного из наиболее востребованных туристических направлений и что одним из факторов, способствующих росту турпотока из России, остается высокая транспортная доступность направления.

Напомним, что регулярные прямые рейсы в Ереван и Гюмри из почти 20 российских городов осуществляют российские (Аэрофлот, S7, Utair и другие) и армянские авиакомпании (FlyOne Armenia, Shirak Avia), что позволяет путешественникам легко планировать как короткие поездки на выходные, так и продолжительный отдых.

«Преодоление отметки в один миллион туристов уже по итогам первого полугодия является для нас важным показателем, который подтверждает растущую привлекательность Армении как туристического направления, - подчеркнула Лусине Геворгян.

- В том числе мы наблюдаем устойчивый рост интереса к Армении со стороны российского рынка, который продолжает занимать лидирующие позиции по объему въездного туризма. Мы продолжим расширять возможности для путешествий по всей стране, предлагая туристам разнообразные варианты отдыха - от знакомства со знаковыми достопримечательностями до посещения природных локаций и участия в культурных фестивалях и мероприятиях круглый год.

Наша страна интересна туристам своей богатой историей, культурой, разнообразной кухней, живописной природой, насыщенной событийной программой и, конечно, традиционным армянским гостеприимством.

По словам эксперта, среди ключевых достопримечательностей Армении - монастыри Гегард, Санаин и Ахпат (входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), Первопрестольный Святой Эчмиадзин и монастырский комплекс Татев. К числу наиболее популярных природных объектов относятся озеро Севан, национальный парк Дилижан и живописный каньон Гнишик.

Разнообразие туристических возможностей, насыщенный календарь мероприятий, а также самобытная армянская кухня и многовековые традиции виноделия делают Армению привлекательным направлением для самых разных категорий туристов.

Армения также известна своими многовековыми традициями виноделия. На её территории расположены живописные виноградники и винодельни, которые производят одни из лучших вин в мире.

Поэтому регион по праву считается идеальным направлением для истинных ценителей этого напитка.

/TOURBUS.RU

ФОТО: Комитет по туризму Армении





