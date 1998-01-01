Pyramids Airlines начала выполнять рейсы из Москвы и Петербурга в тунисский Монастир

Парк новой египетской авиакомпании состоит лишь из одного лайнера А321, консолидатор рейсов - "Пегас Туристик"

Египетская авиакомпания Pyramids Airlines начала выполнять чартерные рейсы из Петербурга в Монастир (Тунис), сообщил сегодня ааэропорт "Пулково" в своем официальном канале в мессенджере Max.

Полеты запланированы по вторникам и пятницам два раза в неделю, они будут выполняться на самолете А321. . Полеты планируются по 9 ноября 2026 года.

В настоящее время в Монастир из "Пулково" также летает авиакомпания Nouvelair Tunisie.

Pyramids Airlines - египетская авиакомпания, базируется в Каире. Согласно открытым данным, ее флот состоит всего из одного лайнера. По информации СМИ, единственный на данный момент самолет перевозчика ранее числился во флоте авиакомпании Southwind, а до декабря 2021 года — Nordwind.

Консолидатор рейсов — туроператор «Пегас Туристик». По словам экспертов, чартерная программа, которую выполняет перевозчик из третьей страны, уникална для нашего рынка.

Стартовый программы еще одной программы перевозчика - из Москвы в Монастир - должен состояться сегодня вечером из "Шереметьево". Из столицы вылеты должны будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.



По информации B2B-портала “Profi Travel”, по словам турагентов из сообщества Loyalty, новые туры в Тунис могут пользоваться хорошим спросом: цены приемлемые, время вылета удобное, а в полете — всего 4 с небольшим часа. Но есть на рынке и сомнения. «Мы приняли решение дождаться первых рейсов и посмотреть, как полетят туристы. В последнее время с разрешениями Росавиации все еще более неоднозначно, чем раньше. Ситуацию нельзя сравнивать с Air Anka, конечно, и все же мы лучше подстрахуемся и убедимся, что программа выполняется стабильно», — отметила ранее одна из представителей турфирм.

Туры с вылетом на первом рейсе, действительно, доступные. Цены на неделю начинаются от 119 тыс. рублей на двоих. Правда, речь идет об отеле 3* на базе завтраков. Стоимость недели в «четверке» — от 156 тыс. рублей.

По словам представителя министерства туризма Туниса Амина Сгайера, в прошлом году Тунис принял 35 460 туристов из России — это более чем в два раза превышает турпоток 2024 г., (14 тыс. чел). В нынешнем году в Тунисе ждут 56 тысяч туристов из России.

Общая число посетивших в прошлом году средиземноморскую страну туристов составило 11,4 млн человек.

Ранее генеральный представитель Xpress Travel в Тунисе Нафаа Суид отмечал, что что многие отельеры постарались максимально решить вопросы реновации отелейво время пандемии.

Из экскурсий, по словам эксперта, по - прежнему пользуются большим спросом поездки в Сахару и в Карфаген.

«Нельзя побывать в Тунисе и не посетить знаменитый бело-голубой городок, так полюбившийся европейской богеме Сиди-Бу-Саид. Именно здесь, среди бирюзового моря и лимонно-мандариновых деревьев, на своих виллах отдыхают многие иностранные знаменитости», - отметил спикео.

При этом наибольшим спросом у российских туристов пользуется посещение спа-комплексов талассотерапии.

Большинство 5-4 и даже 3-х звёздочных отелей Туниса имеют свои центры талассотерапии, кабинеты для оздоровительных обёртываний и массажей, предлагая туристам самые разнообразные лечебно-косметические процедуры.

Крупные и наиболее популярные центры талассотерапии можно встретить в любом курорте страны: Сусе, Хаммамете, Монастире, на острове Джерба и в столице страны, — городе Тунисе.

/TOURBUS.RU