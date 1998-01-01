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15 июля
Бизнес-миссия Москвы пройдет 6 августа в Туле
В программе – презентация туристических предложений столицы с акцентом на сезонные программы и событийный календарь
Бизнес-миссия Москвы пройдет 6 августа в Туле.
В программе – презентация туристических предложений столицы с акцентом на сезонные программы и событийный календарь.
Особый фокус – предложения для семейной аудитории и школьных групп. А также обсуждение развития совместного проекта для зарубежного рынка «Москва + Тульская область». Путешествие сквозь традиции».
В мероприятии также примут участие представители региональных ОИВ и СМИ.
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Тульской области посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.
Дата и время проведения:
6 августа (четверг) 2026 г., 11:00 - 15:00
Место проведения:
г. Тула, Центральный переулок, д. 18,
Творческий индустриальный кластер «Октава», зал «Демидов», 3 этаж
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
11:00 - 12:00 Сбор участников, кофе-брейк
12:00 - 12:10 Приветственное слово:
- Анна Нефедова – заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»
- Елена Мартынова – министр туризма Тульской области
12:10 - 12:20 Портрет туриста Москва – Тульская область
12:20 - 12:35 Презентация туристических возможностей Москвы
12:35 - 13:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы
13:15 - 14:30 Сессия бизнес-переговоров
14:30 - 15:00 Пресс подход
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:
- АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"
ТУРОПЕРАТОРЫ
- ТАРИ-ТУР
- NORDWAY INTERNATIONAL COMPANY
- ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА
- МАРУССИЯ
- ПОВУЗАМ
- НА СЕМИ ХОЛМАХ
ОТЕЛИ
- ОТЕЛЬ PENTA МОСКВА, АРБАТ
- АПАРТ-ОТЕЛЬ ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
- AZIMUT ОТЕЛЬ АЭРОСТАР МОСКВА 4*
- MYS БУТИК-ОТЕЛЬ 5*
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА
- МУЗЕЙ АТОМ
- БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им ТИМИРЯЗЕВА
- ЭКО КЛУБ ХАМОВНИКИ
- ВИЗАРДИЯ
- МОСКВАРИУМ
- ВДНХ
- РОБОСТАНЦИЯ
- МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
- МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО «ХАМОВНИКИ»
Регистрация для участия в мероприятии
Фото: Мостуризм
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