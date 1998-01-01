Новости Бизнес-миссия Москвы пройдет 6 августа в Туле В программе – презентация туристических предложений столицы с акцентом на сезонные программы и событийный календарь

Бизнес-миссия Москвы пройдет 6 августа в Туле. В программе – презентация туристических предложений столицы с акцентом на сезонные программы и событийный календарь. Особый фокус – предложения для семейной аудитории и школьных групп. А также обсуждение развития совместного проекта для зарубежного рынка «Москва + Тульская область». Путешествие сквозь традиции». В мероприятии также примут участие представители региональных ОИВ и СМИ. Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Тульской области посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы. Дата и время проведения: 6 августа (четверг) 2026 г., 11:00 - 15:00 Место проведения: г. Тула, Центральный переулок, д. 18, Творческий индустриальный кластер «Октава», зал «Демидов», 3 этаж ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 11:00 - 12:00 Сбор участников, кофе-брейк 12:00 - 12:10 Приветственное слово: - Анна Нефедова – заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» - Елена Мартынова – министр туризма Тульской области 12:10 - 12:20 Портрет туриста Москва – Тульская область 12:20 - 12:35 Презентация туристических возможностей Москвы 12:35 - 13:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы 13:15 - 14:30 Сессия бизнес-переговоров 14:30 - 15:00 Пресс подход УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ: - АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" ТУРОПЕРАТОРЫ - ТАРИ-ТУР - NORDWAY INTERNATIONAL COMPANY - ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА - МАРУССИЯ - ПОВУЗАМ - НА СЕМИ ХОЛМАХ ОТЕЛИ - ОТЕЛЬ PENTA МОСКВА, АРБАТ - АПАРТ-ОТЕЛЬ ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК - AZIMUT ОТЕЛЬ АЭРОСТАР МОСКВА 4* - MYS БУТИК-ОТЕЛЬ 5* ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА - МУЗЕЙ АТОМ - БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им ТИМИРЯЗЕВА - ЭКО КЛУБ ХАМОВНИКИ - ВИЗАРДИЯ - МОСКВАРИУМ - ВДНХ - РОБОСТАНЦИЯ - МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ - МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО «ХАМОВНИКИ» Регистрация для участия в мероприятии Фото: Мостуризм

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