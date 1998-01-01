Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
15 июля
Бизнес-миссия Москвы пройдет 6 августа в Туле
В программе – презентация туристических предложений столицы с акцентом на сезонные программы и событийный календарь

 

Бизнес-миссия Москвы пройдет 6 августа в Туле.

В программе – презентация туристических предложений столицы с акцентом на сезонные программы и событийный календарь.

Особый фокус – предложения для семейной аудитории и школьных групп. А также обсуждение развития совместного проекта для зарубежного рынка «Москва + Тульская область». Путешествие сквозь традиции».

В мероприятии также примут участие представители региональных ОИВ и СМИ.

 

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Тульской области посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

  

Дата и время проведения:

6 августа (четверг) 2026 г., 11:00 - 15:00

 

Место проведения:

г. Тула, Центральный переулок, д. 18,

Творческий индустриальный кластер «Октава», зал «Демидов», 3 этаж

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

11:00 - 12:00 Сбор участников, кофе-брейк

12:00 - 12:10 Приветственное слово:

- Анна Нефедова – заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

- Елена Мартынова – министр туризма Тульской области

12:10 - 12:20 Портрет туриста Москва – Тульская область

12:20 - 12:35 Презентация туристических возможностей Москвы

12:35 - 13:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы

13:15 - 14:30 Сессия бизнес-переговоров

14:30 - 15:00 Пресс подход

  

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:

- АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"

  

ТУРОПЕРАТОРЫ

- ТАРИ-ТУР

- NORDWAY INTERNATIONAL COMPANY

- ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА

- МАРУССИЯ

- ПОВУЗАМ

- НА СЕМИ ХОЛМАХ

 

ОТЕЛИ

- ОТЕЛЬ PENTA МОСКВА, АРБАТ

- АПАРТ-ОТЕЛЬ ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

- AZIMUT ОТЕЛЬ АЭРОСТАР МОСКВА 4*

- MYS БУТИК-ОТЕЛЬ 5*

  

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

- МУЗЕЙ АТОМ

- БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им ТИМИРЯЗЕВА

- ЭКО КЛУБ ХАМОВНИКИ

- ВИЗАРДИЯ

- МОСКВАРИУМ

- ВДНХ

- РОБОСТАНЦИЯ

- МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

- МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО «ХАМОВНИКИ»

 

Регистрация для участия в мероприятии 

 

Фото: Мостуризм

 

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 