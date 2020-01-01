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“Аэрофлот” увеличивает частоту рейсов между Краснодаром и Стамбулом/ "ЮВТ Аэро" отменила рейсы Казань - Калуга — Сухум/ «Шереметьево» получило шесть наград в рейтинге «TOP — COMM 2026»

“Аэрофлот” увеличивает частоту рейсов между Краснодаром и Стамбулом

“Аэрофлот” с 1 августа увеличивает частоту рейсов между Краснодаром и Стамбулом. Новые рейсы, в дополнение к имеющимся ежедневным полётам, будут выполняться по понедельникам и субботам. Таким образом, общее число рейсов по этому направлению будет достигать 9 в неделю, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

На воздушной линии между Краснодаром и Стамбулом задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке Эконом и Бизнес.

В текущем сезонном расписании “Аэрофлот” выполняет прямые регулярные рейсы из столицы Кубани в семь городов России — Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Казань и Новосибирск, а также в шесть городов зарубежья — Ереван, Стамбул, Анталья, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай.

Напомним, что ранее мы сооющали, что «Аэрофлот» в период высокого спроса ввел дополнительные регулярные рейсы в аэропорты Турции из Москвы и шести регионов России.

Увеличено количество полётов в Бодрум, Даламан, Анталью из «Шереметьево», а также в Анталью из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод.

"ЮВТ Аэро" отменила рейсы Казань - Калуга — Сухум

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" отменила рейсы Казань - Калуга - Сухум и Сухум - Калуга - Казань, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Калуги.

"Рейсы отменены, поскольку в аэропорту регулярно вводятся ограничения воздушного пространства", - сказал представитель аэропорта.



Выполнять международные рейсы в Сухум авиакомпания планировала до конца сентября текущего года. Таким образом, они отменены на неопределенный срок.

По данным пресс-службы, также авиакомпания "Азимут" отменила все рейсы из калужского аэропорта на текущей неделе.



Как сообщалось ранее, международные рейсы в Сухум должны были стартовать в калужском аэропорту 10 июня, но не состоялось ни одного рейса из-за постоянно вводимых ограничений в аэропорту.



«Шереметьево» получило шесть наград в рейтинге «TOP — COMM 2026»

Международный аэропорт Шереметьево стал лидером XIII Всероссийского рейтинга «TOP — COMM 2026», получив шесть наград в различных номинациях.

Аэропорт занял лидирующие позиции в топ-20 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций, а также вошел в топ-20 лучших департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.

Директор по связям с общественностью Анна Захаренкова возглавила топ-100 лучших директоров по корпоративным коммуникациям и заняла первое место в отрасли «Транспорт, логистика».

Дополнительно аэропорт вошел в топ-20 по двум специализированным номинациям: за наиболее результативное взаимодействие с органами государственной власти и самую эффективную работу в области внешних коммуникаций.

Рейтинг «TOP — COMM» проводится в России с 2014 года и оценивает эффективность работы руководителей, отвечающих за стратегические коммуникации в российских компаниях.

Как отмечают организаторы, рейтинг направлен на выявление и публичное признание лучших профессионалов отрасли.

/TOURBUS.RU