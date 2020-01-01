|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
15 июля
Горячие авиановости
“Аэрофлот” увеличивает частоту рейсов между Краснодаром и Стамбулом/ "ЮВТ Аэро" отменила рейсы Казань - Калуга — Сухум/ «Шереметьево» получило шесть наград в рейтинге «TOP — COMM 2026»
“Аэрофлот” увеличивает частоту рейсов между Краснодаром и Стамбулом
“Аэрофлот” с 1 августа увеличивает частоту рейсов между Краснодаром и Стамбулом. Новые рейсы, в дополнение к имеющимся ежедневным полётам, будут выполняться по понедельникам и субботам. Таким образом, общее число рейсов по этому направлению будет достигать 9 в неделю, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.
На воздушной линии между Краснодаром и Стамбулом задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке Эконом и Бизнес.
В текущем сезонном расписании “Аэрофлот” выполняет прямые регулярные рейсы из столицы Кубани в семь городов России — Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Казань и Новосибирск, а также в шесть городов зарубежья — Ереван, Стамбул, Анталья, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай.
Напомним, что ранее мы сооющали, что «Аэрофлот» в период высокого спроса ввел дополнительные регулярные рейсы в аэропорты Турции из Москвы и шести регионов России.
Увеличено количество полётов в Бодрум, Даламан, Анталью из «Шереметьево», а также в Анталью из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод.
"ЮВТ Аэро" отменила рейсы Казань - Калуга — Сухум
Авиакомпания "ЮВТ Аэро" отменила рейсы Казань - Калуга - Сухум и Сухум - Калуга - Казань, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Калуги.
"Рейсы отменены, поскольку в аэропорту регулярно вводятся ограничения воздушного пространства", - сказал представитель аэропорта.
Международный аэропорт Шереметьево стал лидером XIII Всероссийского рейтинга «TOP — COMM 2026», получив шесть наград в различных номинациях.
Аэропорт занял лидирующие позиции в топ-20 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций, а также вошел в топ-20 лучших департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.
Директор по связям с общественностью Анна Захаренкова возглавила топ-100 лучших директоров по корпоративным коммуникациям и заняла первое место в отрасли «Транспорт, логистика».
Дополнительно аэропорт вошел в топ-20 по двум специализированным номинациям: за наиболее результативное взаимодействие с органами государственной власти и самую эффективную работу в области внешних коммуникаций.
Рейтинг «TOP — COMM» проводится в России с 2014 года и оценивает эффективность работы руководителей, отвечающих за стратегические коммуникации в российских компаниях.
Как отмечают организаторы, рейтинг направлен на выявление и публичное признание лучших профессионалов отрасли.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|