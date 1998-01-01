Туроператоры: Спрос на пляжную Грузию вырос вдвое

Многие российские туристы этим летом отдают предпочтение Грузии, в туркомпаниях фиксируют существенный прирост бронирований на направлении – плюс 80-90% год к году, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.

"Почти двухкратный рост – направление год к году выросло на 93% и бодро бронируется весь сезон. Туристы часто выбирают вылеты в последний момент, то есть на текущей неделе и на следующей", - рассказала директор по связам с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.



Она отметила, что наибольшей популярностью пользуется Батуми, но туристы активно присматриваются и к соседним курортам. Очень популярен Кобулети с его широкими пляжами, Уреки, знаменитый магнитным песком, куда едут с детьми, и Чакви, предлагающий больше природы и тишины.

"Сейчас туристы хотят впечатлений, поэтому чаще запрашивают комбинированные программы, включающие и пляжи, и экскурсии по стране. Самый популярный маршрут – Тбилиси – Батуми. Как правило, первые 2-3 дня идут экскурсии по старому городу, поездки в Мцхету и Сигнахи, затем смена обстановки – побережье Кобулети, спокойный отдых у моря. На пиковый период – конец июля и первая декада августа – остались считанные места", – подчеркнула г-жа Домостроева.



По словам эксперта, в основном туристы летают в Грузию прямыми рейсами российских авиакомпаний "Азимут", Red Wings, также пользуются перелетами национального перевозчика Georgian Airways. Заранее билеты можно купить от 50 тыс. рублей в оба конца.



Положительно оценивают сезон по Грузии и в компании TEZ Tour. Если не будет изменений по авиаперевозке, туроператор ожидает значительный прирост к прошлогодним показателям по итогам лета.

Главным фактором роста коммерческий директор Воскан Арзуманов назвал прямые вылеты из Москвы и регионов, отсутствие визовых формальностей и относительно короткий перелет к морю.



"Сейчас не так много зарубежных пляжных направлений без длительного перелета. В этом смысле Грузия выглядит сильным вариантом для тех, кто не готов лететь 5-10 часов – перелет из Москвы в Тбилиси занимает порядка 3 часов.

У нас количество туристов увеличилось почти на 80%, основной спрос приходится на побережье Аджарии – Батуми. Курорт дает отличную возможность совмещать пляж с активным отдыхом в городе – там развита инфраструктура, рестораны, прогулочные зоны, много развлечений", - пояснил он.



По словам эксперта, хорошо загружены июльские заезды и первая половина августа. Сентябрь также бронируется, но пока уступает основному летнему периоду. Основная перевозка идет в Батуми, на него приходится более 95% бронирований.

"Помимо Батуми, бронируют Кобулети, Гонио, Квариати и другие курортные зоны на побережье. Кобулети занимает около 10% текущего объема по направлению, там ценится спокойный формат отдыха и размещение ближе к морю. Традиционно востребован и Тбилиси, но основной летний объем формируется именно пляжным отдыхом", - заключил u-y Арзуманов.



В 2025 году Грузию посетили более полутора миллионов российских туристов, это на 11% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ