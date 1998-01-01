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Air Cairo планирует начать рейсы на египетский курорт Аль-Аламейн из Казани 18 июля

Первые рейсы из России на новый курорт на Средиземном море будут выполняться еженедельно на 180-местных лайнерах Airbus A320 до октября

В расписании аэропорта столицы Татарстана появились прямые рейсы на курорт Эль-Аламейн, расположенный на средиземноморском побережье Египта. Ранее прямые рейсы из России на этот курорт не осуществлялись.

Как следует из информации на сайте воздушной гавани, их планирует выполнять с 18 июля по 17 октября египетская авиакомпания Air Cairo раз в неделю по субботам. Отправление самолетов – в 9.45 утра, прибытие – в 8.45 утра. Между тем, пресс-служба аэропорта сообщала о запуске рейсов уже с 11 июля. - отмечает «Интерфакс».



"Рейсы будут выполняться на 180-местных воздушных судах Airbus A320 по субботам с вылетом в 09:45. Данное расписание согласовано предварительно до октября 2026 г. Длительность перелёта составит 4,5 часа. По вопросам приобретения туров просим обращаться в туристические агентства", - говорится в сообщении.



Как пояснил "Интерфаксу" источник на туристическом рынке, туроператоры пока не получали информации о возможности открытия рейсов в Эль-Аламейн.

Заинтересованность в таких полетах у туркомпаний есть уже давно, но для этого необходимо, чтобы аэропорт курорта получил все необходимые допуски для приема российских самолетов.



Эль-Аламейн – курорт на севере Египта, от Каира его отделяют около 300 км. Расположен на побережье Средиземного моря. Здесь очень красивые пляжи с мелким белым песком и голубой водой, интересные экскурсии благодаря близости к одному из древнейших городов мира Александрии. Эль-Аламейн часто называют египетскими Мальдивами. Высокий сезон продолжается с мая по ноябрь.



В 2023 году здесь открылся гражданский международный аэропорт. Российские авиационные власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры с египетскими коллегами о возможности открытия прямых рейсов на курорт. Туроператоры также сообщали о скором открытии аэропорта Эль-Аламейна для самолетов из России.

Сейчас туда выполняют рейсы авиакомпании Египта, Турции, Восточной Европы. Российские туристы пока добираются на курорт через Каир.



В последние годы на курорте построено несколько новых отелей с качественной инфраструктурой, включая несколько объектов популярной на российском рынке сети Rixos.

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/TOURBUS.RU

ФОТО:ТБ



