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14 июля
Air Cairo планирует начать рейсы на египетский курорт Аль-Аламейн из Казани 18 июля
Первые рейсы из России на новый курорт на Средиземном море будут выполняться еженедельно на 180-местных лайнерах Airbus A320 до октября
В расписании аэропорта столицы Татарстана появились прямые рейсы на курорт Эль-Аламейн, расположенный на средиземноморском побережье Египта. Ранее прямые рейсы из России на этот курорт не осуществлялись.
Как следует из информации на сайте воздушной гавани, их планирует выполнять с 18 июля по 17 октября египетская авиакомпания Air Cairo раз в неделю по субботам. Отправление самолетов – в 9.45 утра, прибытие – в 8.45 утра. Между тем, пресс-служба аэропорта сообщала о запуске рейсов уже с 11 июля. - отмечает «Интерфакс».
Заинтересованность в таких полетах у туркомпаний есть уже давно, но для этого необходимо, чтобы аэропорт курорта получил все необходимые допуски для приема российских самолетов.
Сейчас туда выполняют рейсы авиакомпании Египта, Турции, Восточной Европы. Российские туристы пока добираются на курорт через Каир.
Подробнее о новом египетском курорте
/TOURBUS.RU
ФОТО:ТБ
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