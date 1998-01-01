|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
14 июля
Евгений Панкевич: «В этом сезоне мы продвигаем концепцию "Северное лето" и фестиваль "Мотостолица" — ее идеальное продолжение»
Яркий Фестиваль «Мотостолица 2026» пройдет в центре Петербурга 18–19 июля
18 и 19 июля Манежная площадь в центре Санкт-Петербурга станет главной площадкой мотосезона: здесь пройдет фестиваль «Мотостолица 2026».
Организатор — Комитет по развитию туризма города. Гостей ждут трюковые выступления, мотошоу «Шар смелости», выставки ретро- и кастомных мотоциклов, а также концерты. Вход на мероприятие свободный, - рассказали нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы.
Санкт-Петербург, который по праву считается столицей российского мотодвижения, вновь станет центром притяжения для байкеров и любителей мототехники со всей страны.
Фестиваль «Мотостолица 2026» организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и проходит в рамках городской концепции «Северное лето», ориентированной на путешественников, желающих совместить городские прогулки с отдыхом на природе.
Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию.
В течение двух дней на Манежной площади:
Хедлайнером музыкальной программы станет Найк Борзов. Кроме того, впервые на площадке фестиваля будет представлена лимитированная коллекция сувениров с символикой события.
Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что «Мотостолица» объединяет событийный и мототуризм.
По его словам, доля событийных туристов в общем внутреннем турпотоке города за год выросла с 3,7% в 2024 году до 5,4% в 2025-м.
«В этом сезоне мы продвигаем концепцию "Северное лето", ориентированную на путешественников, желающих совместить городские прогулки с отдыхом на природе, и фестиваль "Мотостолица" — ее идеальное продолжение», — подчеркнул Евгений Панкевич.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено организаторами фестиваля
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|