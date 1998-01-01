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14 июля
Евгений Панкевич: «В этом сезоне мы продвигаем концепцию "Северное лето" и фестиваль "Мотостолица" — ее идеальное продолжение»

Яркий Фестиваль «Мотостолица 2026» пройдет в центре Петербурга 18–19 июля


 

18 и 19 июля Манежная площадь в центре Санкт-Петербурга станет главной площадкой мотосезона: здесь пройдет фестиваль «Мотостолица 2026».

Организатор — Комитет по развитию туризма города. Гостей ждут трюковые выступления, мотошоу «Шар смелости», выставки ретро- и кастомных мотоциклов, а также концерты. Вход на мероприятие свободный, - рассказали нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы.

 

Санкт-Петербург, который по праву считается столицей российского мотодвижения, вновь станет центром притяжения для байкеров и любителей мототехники со всей страны.

 

Фестиваль «Мотостолица 2026» организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и проходит в рамках городской концепции «Северное лето», ориентированной на путешественников, желающих совместить городские прогулки с отдыхом на природе.

 

Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию.

В течение двух дней на Манежной площади:

  • профессиональные райдеры покажут трюковые выступления и мотошоу «Шар смелости»;

  • пройдут демонстрационные заезды;

  • будут работать выставки ретро- и кастомных мотоциклов — каждый экземпляр можно рассмотреть вблизи;

  • для детей и взрослых организуют интерактивные зоны, фотозоны, конкурсы и развлечения.

Хедлайнером музыкальной программы станет Найк Борзов. Кроме того, впервые на площадке фестиваля будет представлена лимитированная коллекция сувениров с символикой события.

 

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что «Мотостолица» объединяет событийный и мототуризм.

По его словам, доля событийных туристов в общем внутреннем турпотоке города за год выросла с 3,7% в 2024 году до 5,4% в 2025-м.

 

«В этом сезоне мы продвигаем концепцию "Северное лето", ориентированную на путешественников, желающих совместить городские прогулки с отдыхом на природе, и фестиваль "Мотостолица" — ее идеальное продолжение», — подчеркнул Евгений Панкевич.

/TOURBUS.RU

 

Фото предоставлено организаторами фестиваля

 


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