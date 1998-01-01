Новости Евгений Панкевич: «В этом сезоне мы продвигаем концепцию "Северное лето" и фестиваль "Мотостолица" — ее идеальное продолжение» Яркий Фестиваль «Мотостолица 2026» пройдет в центре Петербурга 18–19 июля

18 и 19 июля Манежная площадь в центре Санкт-Петербурга станет главной площадкой мотосезона: здесь пройдет фестиваль «Мотостолица 2026». Организатор — Комитет по развитию туризма города. Гостей ждут трюковые выступления, мотошоу «Шар смелости», выставки ретро- и кастомных мотоциклов, а также концерты. Вход на мероприятие свободный, - рассказали нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы. Санкт-Петербург, который по праву считается столицей российского мотодвижения, вновь станет центром притяжения для байкеров и любителей мототехники со всей страны. Фестиваль «Мотостолица 2026» организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и проходит в рамках городской концепции «Северное лето», ориентированной на путешественников, желающих совместить городские прогулки с отдыхом на природе. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию. В течение двух дней на Манежной площади: профессиональные райдеры покажут трюковые выступления и мотошоу «Шар смелости»;

пройдут демонстрационные заезды;

будут работать выставки ретро- и кастомных мотоциклов — каждый экземпляр можно рассмотреть вблизи;

для детей и взрослых организуют интерактивные зоны, фотозоны, конкурсы и развлечения. Хедлайнером музыкальной программы станет Найк Борзов. Кроме того, впервые на площадке фестиваля будет представлена лимитированная коллекция сувениров с символикой события. Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что «Мотостолица» объединяет событийный и мототуризм. По его словам, доля событийных туристов в общем внутреннем турпотоке города за год выросла с 3,7% в 2024 году до 5,4% в 2025-м. «В этом сезоне мы продвигаем концепцию "Северное лето", ориентированную на путешественников, желающих совместить городские прогулки с отдыхом на природе, и фестиваль "Мотостолица" — ее идеальное продолжение», — подчеркнул Евгений Панкевич. /TOURBUS.RU Фото предоставлено организаторами фестиваля

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка