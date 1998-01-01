АТОР: Перед созданием Единой цифровой платформы туризма необходимо доработать «Электронную путевку»

Письмо с позицией руководства ассоциации направлено в Минэкономразвития России

Ассоциация туроператоров (АТОР) поддерживает идею Минэкономразвития России создать Единую цифровую платформу в сфере туризма. Но сначала необходимо решить технические и процедурные проблемы действующей ГИС «Электронная путевка», которая должна стать основой новой системы.

Иначе уже известные бизнесу сложности могут перейти на уровень большой федеральной платформы, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Соответствующая позиция направлена в Минэкономразвития России. Письмо подписали исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и вице-президенты ассоциации Сергей Ромашкин, Александр Сирченко и Артур Мурадян.

Как сообщается, законопроект Минэкономразвития предусматривает создание Единой цифровой платформы на технологической базе ГИС «Электронная путевка».

По сути, в одной системе планируется собрать основные туристические реестры и цифровые сервисы. В нее войдут данные о туроператорах, турагентах, электронных путевках, классифицированных объектах, экскурсоводах, гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках.

Там же должна появиться информация о туристических ресурсах, маршрутах, объектах туриндустрии и событиях.

Одна из целей проекта – сделать туристический рынок прозрачнее и перейти к единым принципам сбора и обработки отраслевых данных.

Изменится и механизм формирования электронной путевки. Она будет создаваться непосредственно в Единой цифровой платформе на основании данных договора о реализации турпродукта и сведений, переданных туроператором в соответствующий реестр.

Отдельный блок платформы планируют посвятить цифровым сервисам для туристов. Данные системы можно будет использовать для создания программ, которые формируют комплексные предложения о путешествиях по запросу пользователя, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Регионы, в свою очередь, смогут размещать в системе актуальные сведения о маршрутах, туристических объектах, событиях и других возможностях своих территорий.

По замыслу разработчиков, единая система поможет точнее прогнозировать турпотоки и загрузку инфраструктуры, а для бизнеса может сократить объем отчетности за счет перехода к единому цифровому формату.

АТОР поддерживает саму идею объединения туристических реестров и информационных ресурсов. В ассоциации считают, что единая цифровая система действительно может повысить прозрачность рынка.

Но главный вопрос – к основе, на которой планируют строить новую платформу.

ГИС «Электронная путевка» уже используется туроператорами, и за время работы с ней у бизнеса накопился практический опыт. Он выявил ряд проблем: одни и те же сведения приходится дублировать, а при изменении параметров тура или его отмене система недостаточно гибка.

«Рассматривая создание новой платформы посредством развития ГИС «Электронная путевка», считаем важным обратить внимание на необходимость совершенствования текущих механизмов самой системы ГИС.

Накопленный отраслевой опыт выявил ряд технических и процедурных несовершенств в ее работе, включая избыточное дублирование вводимых данных и недостаточную гибкость интерфейсов при оперативном изменении параметров туров и их аннуляций (отмен)», – подчеркивают в АТОР.

В ассоциации считают, что прежде чем расширять систему до масштабов всей туристической отрасли, необходимо исправить уже выявленные недостатки.

«Полагаем, что масштабирование системы до уровня Единой цифровой платформы требует предварительной доработки и оптимизации указанных процессов. Это позволит избежать переноса существующих технических сложностей на новый общенациональный цифровой ресурс», – говорится в письме АТОР, направленном в Минэк РФ.

Еще одно принципиальное условие – создание платформы не должно приводить к появлению новых требований для туроператоров, прежде всего в части хранения и обработки данных.

По оценке АТОР, в нынешнем виде законопроект не должен увеличивать расходы бизнеса. Но ситуация изменится, если на туроператоров возложат дополнительные обязанности по хранению и обработке персональных данных или сведений, связанных с безналичными платежами туристов.

«При возникновении подобных дополнительных требований расходы туроператоров возрастут многократно», – отмечается в заключении АТОР.

/TOURBUS.RU