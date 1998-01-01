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Travelline нашел самое недорогое размещение этим летом

Сервис проанализировал стоимость размещения в отелях 2-5* в регионах России

По данным сервиса для работы отелей Travelline и РСТ, за последние две недели, средняя цена размещения в России сейчас составляет 10,5 тыс. рублей за двухместный номер, увеличившись по сравнению с тем же периодом год назад всего на 3%.

Меньше всего выросли в цене отели 4-5* – на 1%, до 14,7 тыс. рублей, отели 3* подорожали на 5%, до 8,8 тыс. рублей, отели до 2* – на 7%, до 7,6 тыс. рублей.

Города и регионы показывают большой разброс цен. Так, на 20% выше средних рыночных показателей стоимость номера в Калининградской, Костромской областях, Адыгее, Ставропольском, Краснодарском краях и Карелии – порядка 12,5 тыс. рублей. На 30% – в Алтайском крае (13,7 тыс. рублей), Камчатском крае (13,4 тыс.), Ленинградской области (13,7% тыс.), Московской области (14,7 тыс.), Крыму и Тыве (по 13,8 тыс.). Самые высокие средние цены – в Тверской области (15,2 тыс.) и Республике Алтай (21,1 тыс.).

Ниже всего средние гостиничные цены в Калмыкии (4,6 тыс. рублей), Забайкальском крае (4,8 тыс.), Орловской, Омской, Саратовской, Томской, Амурской областях и Ханты-Мансийском округе (5-6 тыс.).

Не меньший разброс цен по категориям размещения. Например, самые доступные бюджетные отели (до 2*) можно найти в Коми (4,2 тыс. рублей), Вологодской, Кировской областях (4,5 тыс.), Ростовской и Новосибирской областях (5,2 тыс.), но дешевле всего отдохнуть в 2* в Рязанской области – 3,8 тыс. рублей за номер.

Недорогое бюджетное размещение 2* есть и в Москве (4,5 тыс.), а в Московской области его цена подскакивает до 12,4 тыс. «Кусаются» отели 2* также в Камчатском крае (11,7 тыс.), Калужской области (12,1 тыс.) и Республике Алтай (12,7 тыс.). В Ленинградской области их стоимость подтягивается к 4-5* – 14,4 тыс. рублей за номер.

Судя по статистике Travelline, самые доступные отели 4-5* сейчас можно найти в Калужской, Волгоградской, Воронежской областях – 8,7 тыс. рублей за номер при средней цене по рынку 14,7 тыс. рублей. Еще ниже – в Смоленской области (6,9 тыс.).

В самых популярных летом туристических регионах цены другие. В Карелии номер в 5* обойдется 16 тыс. рублей, в Калининградской области – 18,3 тыс., причем это минус 8% по сравнению с прошлым годом, в Краснодарском крае – 19,3 тыс. (+2%), Ставропольском крае – 17,9 тыс., Алтайском крае – 19, 4 тыс. Рекордсмены по ценам на качественные отели – Тверская область (21 тыс.), Крым (26,3 тыс.) и Республика Алтай (32 тыс.).

Как и в случае бюджетного отдыха, данные бронирований отелей 4-5* в обеих столицах отражают растущую популярность загородного размещения.

Если городские отели 4-5* в Москве и Санкт-Петербурге стоят 10,4 тыс. и 13 тыс. рублей соответственно, то в Московской и Ленинградской областях – 19,8 тыс. и 18 тыс. Рублей.

/TOURBUS.RU

Инфографика: ТБ