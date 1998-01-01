Indoneo: Власти Таиланда вновь не приняли решение о введении туристического сбора

Возможно, теперь будет решено, что турналог будет взиматься не авиакомпаниями, а при заполнении Thailand Digital Arrival Card

Власти Таиланда вновь отправили на доработку механизм взимания туристического сбора, поскольку инициативу не поддержали авиакомпании, которым предстояло включить сбор в стоимость авиабилетов, сообщает местное издание Indoneo, которое цитирует «Интерфакс».



"Правительство планировало ввести сбор в размере 300-500 бат ($9-$15) и включить его в стоимость авиабилетов, начиная с 2027 года. Однако авиаперевозчики заявили, что такой механизм технически неработоспособен и юридически проблематичен.

Например, в случае возврата средств за авиабилет системы бронирования не отследят гражданство туриста, таким образом переплачивать начнут и граждане Таиланда", - пишет издание.



Как отмечает издание, авиакомпаниям предложили взимать плату со всех пассажиров, а затем возмещать ее гражданам Таиланда с учетом покрытия административных расходов. Тогда представители перевозчиков подчеркнули, что не хотят становиться сборщиками налогов.



В свою очередь, международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила министерству спорта и туризма Таиланда, что введение сбора, зависящего от гражданства, потребует модернизации системы, на которую авиаперевозчики не готовы пойти ради сбора, действующей в одной стране. Ассоциация авиакомпаний Таиланда отметила, что страну обслуживают более 100 иностранных авиакомпаний, что еще больше усложняет ситуацию.



С учетом отказа авиакомпаний в министерстве спорта и туризма Таиланда рассматривают альтернативный вариант введения турналога для иностранцев с использованием цифровой карты прибытия (Thailand Digital Arrival Card).

"Эта система находится в ведении Иммиграционного бюро, что делает ее гораздо более подходящей для подобных задач.

После заполнения анкеты будет выполняться переход на страницу оплаты. Таким образом, оплата будет взиматься только с иностранных граждан", - пишет Indoneo.



Введение туристического налога в Таиланде обсуждается уже несколько лет и постоянно откладывается. Изначально его планировали запустить в 2024 и 2025 годах, а сейчас запуск ожидается в начале 2027 года.



Напомним, что в прошлом месяце власти Таиланда запустили мобильное приложение Thailand Immigration Management System, которое позволит иностранным туристам заранее заполнить данные для оформления карты прибытия, сейчас сервис работает в тестовом режиме, сообщила ранее газета Khaosod.



"Иммиграционная служба Таиланда в тестовом режиме запустила приложение Thailand Immigration Management System или THIM, в котором иностранные туристы могут заранее оформить данные для карты прибытия Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Предполагается, что нововведение позволит сократить время прохождения иммиграционного контроля до 40 секунд на человека", - пишет издание.



Как отмечала газета, среди преимуществ нового приложения – процесс заполнения анкеты в первый раз занимает несколько минут, затем оно сохраняет введенные данные для последующих путешествий.

При повторном визите в Таиланд достаточно внести лишь обновленную информацию, например, данные о рейсе. THIM доступно на Android и iO

Также, как мы сообщали ранее, в мае Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней

При этом эксперты Российского союза туриндустрии заявили, что это не окажет влияния на организованный турпоток из РФ, так как для подавляющего большинства туристов срок пребывания в Таиланде не превышает 10-14 дней, редко 21.

Но решение может повлиять на популярность страны у «зимовщиков», выезжающих на два-три месяца.

/TOURBUS.RU