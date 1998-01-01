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14 июля
Indoneo: Власти Таиланда вновь не приняли решение о введении туристического сбора
Возможно, теперь будет решено, что турналог будет взиматься не авиакомпаниями, а при заполнении Thailand Digital Arrival Card
Власти Таиланда вновь отправили на доработку механизм взимания туристического сбора, поскольку инициативу не поддержали авиакомпании, которым предстояло включить сбор в стоимость авиабилетов, сообщает местное издание Indoneo, которое цитирует «Интерфакс».
Например, в случае возврата средств за авиабилет системы бронирования не отследят гражданство туриста, таким образом переплачивать начнут и граждане Таиланда", - пишет издание.
После заполнения анкеты будет выполняться переход на страницу оплаты. Таким образом, оплата будет взиматься только с иностранных граждан", - пишет Indoneo.
При повторном визите в Таиланд достаточно внести лишь обновленную информацию, например, данные о рейсе. THIM доступно на Android и iO
Также, как мы сообщали ранее, в мае Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней
При этом эксперты Российского союза туриндустрии заявили, что это не окажет влияния на организованный турпоток из РФ, так как для подавляющего большинства туристов срок пребывания в Таиланде не превышает 10-14 дней, редко 21.
Но решение может повлиять на популярность страны у «зимовщиков», выезжающих на два-три месяца.
/TOURBUS.RU
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