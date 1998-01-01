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Михаэль Ицхаков: «Идет обсуждение возобновления полетов из Москвы в Эйлат»

Генеральный директор Министерства туризма Израиля рассказал журналистам о мерах по восстановлению российского турпотока на Святую землю

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков провел в Иерусалиме встречу с ведущими СМИ России. Делегация прибыла на Святую землю по приглашению Министерства туризма Израиля для того, чтобы увидеть главные достопримечательности страны, узнать о предстоящих новинках, насладиться умиротворяющей атмосферой и поделиться об этом с читателями, - сообщили нам в пресс-

службе Минтуризма Израиля.

Михаэль Ицхаков поблагодарил группу за проявленный интерес к Израилю и сообщил, что верит в российский рынок. Он подчеркнул, что туристическая индустрия Израиля работает в полную силу: открыты рестораны и клубы, работают отели и достопримечательности, все гуляют и наслаждаются жизнью.

Никаких ограничений для путешественников нет. При этом безопасность туристов – национальный приоритет Израиля.

Он также поделился статистическими данными: с января по июнь 2026 г. РФ входит в ТОП-5 по туристическому потоку в Израиль, занимая почетное 4-е место.

При этом, согласно исследованию, 88% туристов, покидающих Израиль, очень довольны поездкой.

Говоря об авиарейсах, Михаэль Ицхаков сообщил, что планирует визит в Москву для проведения встреч с авиакомпаниями, где обсудит восстановление полетов из Москвы в Эйлат.

В настоящий момент Израиль и Россию связывают 17 прямых регулярных рейсов в неделю из 4 городов РФ: Москвы, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Их осуществляют российские авиакомпании Red Wings и «Азимут».

Также г-н Ицхаков рассказал, что Министерство туризма Израиля инвестирует деньги в увеличение номерного фонда. В 2026 г. будет открыто 16 новых гостиниц.

И до 2033 г. в результате масштабного строительства количество номеров увеличится с 58 000 комнат до 65 000. Это приведет к повышению конкуренции и как следствие уменьшению цен на проживание.

Говоря о планах на будущее, Михаэль Ицхаков сообщил, что к 2033 г., когда христиане будут отмечать двухтысячетие даты Воскрешения, Министерство туризма Израиля готовит насыщенный календарь мероприятий для христианских паломников.

Также он сообщил, что в ходе масштабных раскопок под площадью Стены плача археологи обнаружили уникальный подземный город возрастом более 2000 лет.

Раскопки готовят к открытию для широкой публики уже в 2027 году.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ