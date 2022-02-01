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13 июля
Майя Ломидзе: Динамика роста выездного туризма замедлилась, на внутреннем туррынке в приоритете — короткие поездки

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России встретилась с журналистами в ходе прошедшего в Новосибирске турфестиваля «Дикоросы»


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Рынок выездного туризма в России в этом году увеличится на 8%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».

"На выездном рынке динамика замедлилась. Если мы ожидали в конце 2025 года, что будет увеличение поездок в 2026 году где-то процентов на 15%, то сейчас прогнозируем увеличение на 8%.

Может быть, будет больше туристов по разным выездным направлениям", - сказала Майя Ломидзе журналистам в кулуарах форума "Дикоросы", прошедшего в Новосибирске.

 

Большую роль на рынке туризма сыграл ближневосточный кризис и, соответственно, опасения, которые возникли у туристов в связи с возможным закрытием неба, пояснила она.

В качестве примера она привела поездки в ОАЭ, которые были в пятерке популярных направлений в предыдущие годы, но сейчас "спрос пока не восстановился, потому что люди боятся, что небо вновь закроется и опять придётся как-то решать вопрос по возвращению на родину".

Эксперт уточнила, что зарубежные партнёры уже увидели тенденцию снижения спроса, поэтому, например, многие турецкие отели стали понижать цены, чтобы привлечь больше российских туристов.

 

В то же время тенденция роста популярности среди россиян коротких турпоездок внутри страны укрепилась в этом году, сообщила исполнительный директор АТОР.

"Это тренд, который сформировался с осени 2025 года. В 2026 году мы его видим практически во всех регионах. И во всех категориях путешественников: и в бюджетном сегменте, и в среднем ценовом сегменте, и в премиальном сегменте. То есть выезжать ненадолго и по возможности не очень далеко", - расссказала Майя Ломидзе журналистам .

Она связывает эту тенденцию с финансами, потому что произошло существенное повышение цен из-за роста себестоимости и налоговой нагрузки на малые предприятия, в том числе на предприятия туриндустрии.

"И второй момент - это вся история, которая происходит, я бы сказала, в широком смысле с транспортной инфраструктурой, кроме бензина, это ещё и режим "ковров" . И люди боятся выехать надолго и застрять где-то по разным причинам", - добавила она.

Эксперт уточнила, что короткие поездки были популярны во время больших каникул, новогодних или майских праздников, а с 2026 года "дробление в потребительском поведении" закрепилось как одна из основных характеристик в туризме.

 

Также она рассказала, что спрос на cеверный и арктический туризм в России в 2026 году может остаться на уровне прошлого года.

"В 2024-2025 году был рост примерно в пределах 10%. И это важно, потому что у нас 10%-ый рост в целом по всему рынку, включая море. Маловероятно, что будет такой прирост в этом году, потому что абсолютно очевидно, что люди стали экономить, даже обеспеченные. И прогноз наш пока такой осторожный, что останется хотя бы на уровне прошлого года, и это можно считать хорошим результатом", - отметила эксперт.


Туристы, которые едут в Артику, это обеспеченные люди и премиальный класс, добавила она. Такие поездки, по ее мнению, никогда не будут массовыми.
"Я бы даже сказала, нельзя, чтобы арктический туризм был массовый, потому что антропогенная нагрузка на природу в арктических регионах очень чревата", - уточнила она.

 

Больше всего от популяризации арктического туризма в России "выиграл" Красноярский край, который, по ее мнению, нельзя назвать туристическим, но за последние годы о нем стало всё больше узнавать туристов.

/TOURBUS.RU

 

Фото: russian.rt.com

 


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