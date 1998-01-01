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Первый отель под брендом Cosmos появится на Дальнем Востоке

13-этажный отель на 148 номеров откроется в Якутске и будет принимать до 50 тыс. гостей в год

В Якутске на улице Чернышевского продолжается строительство четырехзвездочной гостиницы под брендом Cosmos. Инвестпроект реализуется корпорацией Туризм.РФ совместно с федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group.

На объекте полностью завершены земляные и подготовительные работы. Сейчас на стройплощадке ведутся монолитные работы на уровне четвертого этажа, также ведется кладка наружных стен.

До конца года планируется завершить монолитные работы по всем 13 этажам здания, - рассказали нам в управляющей компании.

13-этажный отель на 148 номеров станет первым объектом под брендом Cosmos на Дальнем Востоке. В гостинице будут представлены номера различных категорий — от «Стандарт» до «Люкс», пять из них адаптированы для маломобильных групп населения.

Общая площадь здания превысит 9 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены конференц-зал, переговорная, ресторан и тренажерный зал.

Корпорация Туризм.РФ обеспечила доступ к мерам государственной поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», включая льготное кредитование.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства объекта.

Архитектурная композиция представляет собой треугольник из скругленной 13-этажной башни, благодаря чему практически из всех номеров будет открываться панорамный вид на реку Лену.

Фасад здания будет оформлен в серых и белых тонах с использованием якутского лировидного орнамента, вдохновленного эпическим наследием народа саха, а входную группу украсят шесть традиционных опор-сэргэ — символов гостеприимства и благополучия.

По планам региональных властей, отель будет введен в эксплуатацию до конца 2027 года. Ожидается, что после открытия гостиничный комплекс сможет ежегодно принимать до 50 тыс. гостей.

/TOURBUS.RU