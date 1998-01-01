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13 июля
Около 30 туристов тяжело отравились в отеле 5* в Кушадасы
28 человек были госпитализированы, полиция начала судебное расследование
Почти 30 туристов, проживавших в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западном побережье Турции, госпитализированы с симптомами отравления, сообщают турецкие СМИ, которые сегодня цитирует "Интерфакс".
Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье в отеле 5*, где туристы начали массово жаловаться на тошноту, рвоту и боли в животе.
28 человек были госпитализированы, об их национальности не сообщается.
Напомним, что ранее в Телеграме появились сообщения о массовых отравлениях российских туристов в отелях Египта из-за загрязненной воды из-под крана, которая используется в том числе для заморозки льда. Среди симптомов – тошнота, боль в животе и диарея.
Между тем, пресс-служба РСТ опровергла эту информацию.
"Отдельные случаи обращений туристов за медицинской помощью во время отдыха могут происходить в любой стране и сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы. Причины недомогания могут быть различными и требуют оценки специалистов в каждом конкретном случае", - говорилось в сообщении.
В объединении советуют выполнять базовые санитарно-гигиенические рекомендации – использовать бутилированную воду для питья там, где это советует принимающая сторона, регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками, тщательно мыть фрукты и овощи, а также соблюдать общие правила личной гигиены.
"Эти меры являются универсальными рекомендациями для путешествий во многие страны мира и не свидетельствуют о наличии какой-либо чрезвычайной ситуации", - отмечают туроператоры.
/TOURBUS.RU
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