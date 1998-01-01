Эксперты: Спрос на речные круизы в этом сезоне практически не изменился

На следующий круизный сезон рост цен пока что составляет лишь 5-7%

Спрос на круизы по российским рекам в этом году примерно соответствует прошлогоднему с тенденцией к небольшому снижению, наиболее популярные маршруты - Москва-Петербург, в Карелию, на Соловки и по Волге, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Традиционно на июль-август приходится около двух третей всего объема летних речных круизов в России. Основная часть круизов на этот период уже реализована: на наиболее популярных маршрутах загрузка достигает 90-100%, а по отдельным рейсам не осталось свободных кают", - говорится в сообщении пресс-службы РСТ.



По данным РСТ, особенно высоким спросом пользуются круизы между Москвой и Санкт-Петербургом, путешествия в Карелию, на Соловецкие острова, а также длительные маршруты по Волге.



Заместитель генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Cуховольский сообщил, что с начала навигации туроператор реализовал 70% запланированного объема.

"На июль и август продано около 50 тыс. путевок. На июль сейчас приходится максимальный поток туристов, это около 30 тыс. гостей. На июль и август планируем продать еще около 10 тыс. путевок. Осенние круизы сейчас загружены примерно на 35%", - уточнил он.

Как рассказала коммерческий директор "Донинтурфлота" Елена Кугарьянц, на этот момент объем продаж в компании на 3,5% превышает показатели прошлого года.

"Загрузка нормальная, но в начале навигации прогноз был выше. Думаю, многое обусловлено падением покупательной способности, так как мы видим, что в этом году снизился средний чек.

Например, хуже продаются продолжительные круизы, люди предпочитают покупать их части. Именно этот сегмент растет", - заметила эксперт.



Соруководитель комиссии РСТ по круизам, руководитель службы по туризму "Московского речного пароходства" Светлана Гончарова также отмечает некоторое отставание спроса от ожиданий.

"Оно не существенное, но если в прошлом году к этому времени на июльские-августовские круизы практически не было мест, то сейчас есть.

Мы рассчитываем на эти месяцы, потому что это время отпусков, традиционно повышенного спроса и более высокой загрузки теплоходов", - рассказала она.



Как отмечают в РСТ, в навигацию 2026 года, которая стартовала в конце апреля и продлится до ноября, по России запланировано около 7 тыс. речных круизов от примерно 20 компаний. Круизы в этом году выполняют более 100 теплоходов из 40 городов страны.

На следующий год рост цен пока составляет 5-7%, сообщает также Российский союз туриндустрии.

"Из-за конфликта в Персидском заливе стоимость топлива для теплоходов выросла на 20-30%. Для круизной отрасли это, безусловно, один из факторов, влияющих на себестоимость перевозок. Однако большинство операторов формировали тарифы на текущий сезон заранее, поэтому существенного пересмотра стоимости уже продающихся круизов мы не ожидаем.

Компании, скорее, будут стремиться сохранить стабильность цен в течение нынешней навигации", - пояснил член комитета РСТ по круизам, гендиректор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.



По словам Михайловского, пока рост тарифов на следующий год можно назвать умеренным.

"Что будет с ценами в будущем сезоне – покажет время. По операторам, уже открывшим продажи круизов в навигации-2027, мы пока видим умеренный рост тарифов, сопоставимый с уровнем предыдущих лет. При этом большинство компаний традиционно предлагают скидки по акциям раннего бронирования, которые во многих случаях позволяют полностью компенсировать это повышение.

Поэтому туристам, планирующим отдых заранее, имеет смысл уже сейчас рассматривать круизы следующего сезона: выбор маршрутов и кают будет максимальным, а стоимость – наиболее выгодной", - подытожил эксперт.

/TOURBUS.RU