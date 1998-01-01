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13 июля
Эксперты: Спрос на речные круизы в этом сезоне практически не изменился
На следующий круизный сезон рост цен пока что составляет лишь 5-7%
Спрос на круизы по российским рекам в этом году примерно соответствует прошлогоднему с тенденцией к небольшому снижению, наиболее популярные маршруты - Москва-Петербург, в Карелию, на Соловки и по Волге, сообщает Российский союз туриндустрии.
"Традиционно на июль-август приходится около двух третей всего объема летних речных круизов в России. Основная часть круизов на этот период уже реализована: на наиболее популярных маршрутах загрузка достигает 90-100%, а по отдельным рейсам не осталось свободных кают", - говорится в сообщении пресс-службы РСТ.
Как рассказала коммерческий директор "Донинтурфлота" Елена Кугарьянц, на этот момент объем продаж в компании на 3,5% превышает показатели прошлого года.
Например, хуже продаются продолжительные круизы, люди предпочитают покупать их части. Именно этот сегмент растет", - заметила эксперт.
Мы рассчитываем на эти месяцы, потому что это время отпусков, традиционно повышенного спроса и более высокой загрузки теплоходов", - рассказала она.
На следующий год рост цен пока составляет 5-7%, сообщает также Российский союз туриндустрии.
"Из-за конфликта в Персидском заливе стоимость топлива для теплоходов выросла на 20-30%. Для круизной отрасли это, безусловно, один из факторов, влияющих на себестоимость перевозок. Однако большинство операторов формировали тарифы на текущий сезон заранее, поэтому существенного пересмотра стоимости уже продающихся круизов мы не ожидаем.
Компании, скорее, будут стремиться сохранить стабильность цен в течение нынешней навигации", - пояснил член комитета РСТ по круизам, гендиректор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.
Поэтому туристам, планирующим отдых заранее, имеет смысл уже сейчас рассматривать круизы следующего сезона: выбор маршрутов и кают будет максимальным, а стоимость – наиболее выгодной", - подытожил эксперт.
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