Новости Леонид Гелибтерман: «Без законодательной базы невозможно системно развивать гастротуризм» О том, как гастротуризм меняет туристическою отрасль России, в интервью «Турбизнесу» рассказал председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии

Мировой рынок гастрономического туризма оценивается в $1,06–1,25 трлн и растет на 14–18% в год. В России — темпы не ниже, но сегмент до сих пор не имеет официального статуса. О том, почему гастротуризму нужна законодательная база, что тормозит развитие винного туризма, как проекты в девяти регионах меняют локальную кухню и какие страны станут приоритетными для российской гастродипломатии, в интервью «Турбизнесу» рассказал председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман. - Леонид Владимирович, в плане работы комитета на 2026 год одной из основных задач названо введение понятия «гастрономический туризм» в российское законодательство. На каком этапе находится эта работа и какие меры поддержки станут доступны отрасли после ее завершения? - Гастрономический туризм — один из самых динамично развивающихся видов туризма в мире. В 2025 году, по оценкам ведущих мировых аналитических агентств, ядро рынка (с учетом сопутствующих расходов на транспорт и проживание) составляет $1,06–1,25 трлн. Гастрономический туризм демонстрирует стремительный среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 14–18%. Для сравнения: экотуризм растет на 10–12%, медицинский и wellness-туризм — на 11–13%, культурно-познавательный — на 7–9%. В России точной статистики нет, но, по оценкам экспертов комитета по гастрономическому туризму РСТ, сегмент растет на 15–17% в год. Многие регионы целенаправленно развивают это направление, понимая, что гастротуризм может стать локомотивом для туризма в целом. Однако на законодательном уровне понятие «гастрономический туризм» в Российской Федерации отсутствует. Члены нашего комитета и международного экспертного совета разработали «Концепцию развития гастрономического туризма в РФ до 2035 года». Ранее она прошла экспертизу в Ростуризме и была направлена в соответствующие государственные структуры, но после упразднения агентства работа остановилась. Сейчас мы обновили концепцию, в том числе дополнив ее положениями о гастрономии как части креативных индустрий, и запустили процесс рассмотрения по новому кругу. Мы в РСТ активно работаем над тем, чтобы представить эту концепцию законодателям и органам исполнительной власти, используя существующие правовые каналы. Без законодательной базы, уточнения терминологии и постановки стратегических задач невозможно серьезно и системно развивать этот сегмент рынка. В настоящее время в профессиональном сообществе нет даже общепризнанных определений понятий «гастрономический туризм» и «гастрономический турист». - Вы оцениваете ежегодный рост гастрономического туризма в России в 14–18%, хотя официальной статистики по этому сегменту пока нет. На чем основана эта оценка и какие показатели необходимо учитывать, чтобы объективно измерять рынок? - Для оценки объема, структуры и динамики рынка гастрономического туризма в мире используется комплекс макроэкономических, отраслевых и маркетинговых метрик. Ключевой показатель — среднегодовой темп роста (CAGR) в процентах. Для точного измерения рынка необходимо учитывать общий объем выручки, генерируемый этим видом туризма за год, а также долю расходов путешественника, которая приходится на еду, напитки и кулинарные активности. Для гастрономического туриста этот показатель составляет от 35% до 50%. Важны также средний чек и другие параметры. Точную оценку объема рынка гастрономического туризма в России дать невозможно до тех пор, пока он официально не будет закреплен на законодательном уровне. Например, чем выше доля локальных продуктов в меню заведений общественного питания региона, тем он привлекательнее для гастрономического туриста. Однако системный учет таких показателей в стране пока не ведется.

- В январе 2025 года ФАС разъяснила, что продвижение туристических услуг без рекламы конкретного алкогольного продукта или производителя не попадает под ограничения для рекламы алкоголя. Решило ли это проблему продвижения винных туров на практике или отрасли по-прежнему необходимы законодательные изменения? - Вопрос рекламы винных туров, на мой взгляд, сегодня не самый острый. Гораздо большее значение имеют инфраструктурные ограничения. Лишь около 30% российских виноделен обладают инфраструктурой, достаточной для полноценного приема туристов с возможностью их размещения и питания. Это напрямую ограничивает потенциальный средний чек. В декабре 2025 года был принят долгожданный закон, разрешающий при соблюдении определенных условий строительство средств размещения и объектов энотуризма на землях сельхозназначения. Однако процесс получения разрешительных документов, инвестиционный цикл и само строительство займут у виноделен минимум 2–3 года. Среди других системных проблем — логистические сложности, связанные с закрытием ряда южных аэропортов и ограничениями для автотуристов. Также остаются вопросы к нормативной базе: для малых фермерских хозяйств зачастую избыточны технические требования, есть сложности с продлением лицензий, действуют ограничения по объему производства и доступу к ритейлу. Нельзя сбрасывать со счетов и запрет на прямую рекламу алкоголя, сезонность энотуризма, высокую стоимость туров с проживанием и питанием, а также дефицит квалифицированных кадров для работы с винными туристами. Эти барьеры требуют системного решения, и отрасль надеется на их постепенное снятие в ближайшие годы. - Проект «Гастрокэмп» проводится в российских регионах с 2021 года, а его результатом становятся локальные меню и новые гастрономические концепции. Что необходимо сделать, чтобы созданные блюда и меню превратились из результата разового события в постоянно действующий туристический продукт? - На сегодняшний день проект «Гастрокэмп» проведен в девяти субъектах Федерации (в августе его впервые принимает Республика Коми). Этот инструмент позволяет региональным властям и бизнесу вывести развитие гастрономического туризма и маркетинг территории на новый уровень. Проведение Гастрокэмпа на Чукотке привело не только к появлению «Меню Чукотки», разработанного международной командой шеф-поваров из локальных продуктов, и созданию десерта в честь писателя Юрия Рытхэу, но и к открытию Центра гастрономической культуры коренных народов мира. Проект привлек внимание СМИ и внес вклад в достижение рекордного показателя — 80 тыс. туристов — и абсолютного лидерства среди регионов Крайнего Севера по темпам прироста зарубежных гостей (+134%) по итогам 2025 года.

Гастрокэмп в Сахалинской области стимулировал региональные власти и бизнес к поиску новых идей и привел к появлению проекта «Островная кухня». В 2027 году на Сахалине запланировано проведение международного форума-фестиваля «Островная кухня» с участием островных государств.

Гастрокэмп в Калужской области дал импульс созданию Международного гастрономического проекта «Кухни народов мира и России в Калуге» — масштабной инициативы отеля «Амбассадор Калуга». С 2021 года для тысяч гостей проведено около 30 ужинов, включая реконструкцию коронационного обеда Николая II для дипломатического корпуса. Также проект способствовал появлению в 2023 году ежегодного международного фестиваля «Космическая еда» при участии Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Исследования по итогам Гастрокэмпа легли в основу книги Ирины Мельниковой «Калужская кухня. История одной культуры». Гастрокэмп в Забайкалье помог Забайкальскому краевому краеведческому музею издать в 2026 году историко-гастрономическое издание «Поваренная книга, или Опытные: кухмистер, кондитер, декабрист, его жена и некто Смольянинов» и воссоздать рецепты кухни декабристов. Команда проекта регулярно помогает региональным властям и рестораторам проводить в Чите международный фестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути».

Гастрокэмп на Камчатке (2022–2023) выступил катализатором международного проекта по разработке концепции «Тихоокеанская кухня». В рабочую группу входят эксперты из 15 стран, цель — включение «Тихоокеанской кухни» в Список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Правительство Камчатского края при поддержке РСТ, Президентской академии, Калининградского государственного технического университета и объединения шеф-поваров выпустило книгу «Тихоокеанская кухня. Начало», и я имел честь стать научным редактором этого издания. Его презентация успешно прошла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Работа над концепцией вызывает интерес в зарубежных СМИ, а камчатские рестораны активно внедряют блюда тихоокеанской кухни в свои меню. Таким образом, только совместная творческая работа региональных властей и бизнеса способна дать стабильный результат, работающий сегодня и на перспективу. /TOURBUS.RU ПОЛНОСТЬЮ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛЕОНИДОМ ГЕЛИБТЕРМАНОМ ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ, 15 ИЮЛЯ В НАШЕЙ РУБРИКЕ «ГОРЯЧАЯ ТЕМА»

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