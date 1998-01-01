Сервис «Плати по миру»: Основная часть расходов за рубежом - проживание, питание и «впечатления»

Статистика платежного сервиса «Плати по миру» подтверждает тенденции выездного туризма, о которых говорят туроператоры и агрегаторы. Турция и Египет остаются лидерами спроса, динамично растет азиатское направление: Вьетнам – в два раза, Китай – на 68%, Япония – на 52%.

Растет спрос на событийные туры за рубеж и в целом на впечатления, рассказал директор по развитию сервиса Павел Белов на организованной Российским союзом туриндустрии (РСТ) пресс-конференции.

Он отметил, что при бронировании отеля и авиабилета туристы чаще всего покупают дополнительные услуги: eSIM, страховку. Практически весь комплекс услуг сейчас можно получить самостоятельно при помощи различных российских и зарубежных сервисов.

«Большая часть респондентов рассказала нам о том, что в поездке им стали важны впечатления, в этом связи отмечаем растущий тренд на событийный туризм, посещение различных мероприятий, концертов. На выезде люди довольно много денег стали тратить именно на впечатления – посещения музеев, культурные достопримечательности, фестивали, особенные локации.

Безусловно, также трендом выступает тот факт, что турист поедет, скорее, куда проще долететь, то есть прямым рейсом. Это особенно важно, когда человек бронирует направление самостоятельно, потому что пересадки, возможные нестыковки рейсов вызывают тревогу», – пояснил эксперт.

Большая часть расходов за рубежом при самостоятельных путешествиях идет на проживание – 35-40%. Далее следуют траты на питание, кафе и рестораны – примерно 30%. Еще 10-15% уходит на перелеты. Остальные расходы идут на получение впечатлений.

Еще одним трендом Белов назвал безопасность – россияне в первую очередь выбирают дружественные России страны: «Людям также важно понимать, каким образом оформляется виза, насколько просто это сделать, как они будут себя чувствовать за рубежом и т.д.

Конечно, у туристов есть опасения остаться без денег за границей, беспокойство по поводу возможных проблем с платежами».

Павел Белов рассказал, что компания разработала ряд рекомендаций, чтобы предостеречь наших туристов-соотечественников от возможных проблем. Надо иметь несколько альтернативных инструментов платежей: помимо банковской карты, необходимо располагать наличными деньгами, желательно в долларах, которые принимают практически везде.

Важно использовать только лицензированные пункты отмена, банки, не вестись на предложения «невообразимых» скидок и выгодных курсов. «Иначе у вас могут быть неприятности. Конечно же, никогда не переводите деньги на личные карты незнакомых людей в каких-то «серых» обменниках.

И в целом надо беречь себя и свои вещи, не хранить при себе большого количества наличных. Например, в последнее время на Мальдивах участились случаи краж вещей туристов из номеров», – предупредил эксперт.

/TOURBUS.RU