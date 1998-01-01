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К 1 сентября отечественные туробъекты должны создать инклюзивную среду для приема туристов

Первой в России подтвердила готовность к приему маломобильных гостей сеть Cosmos Hotel Group

С 1 сентября 2026 года в силу вступает закон, согласно которому объекты туриндустрии должны создать условия для обеспечения доступной среды для маломобильных граждан. Туробъекты должны быть оборудованы пандусами, доступны для самостоятельного перемещения на инвалидной коляске и для посетителей с собаками-проводниками. Кроме того, речь идет о сопровождении туристов с проблемами зрения и выделении специальных парковочных мест.

Пять отелей сети Cosmos Hotel Group первыми в России прошли сертификацию по стандарту «Инклюзивная среда» в аккредитованном органе по сертификации «Роскачество — Туризм», - сообщает пресс-служба управляющей компаним.

Эксперты подтвердили, что средства размещения полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55699-2013 «Доступные средства размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями».

Напомним, что ранее лишь ряд несетевых несетевых отелей были сертифицированы для приема маломобильных туристов.

По итогам оценки документы получили три гостиницы в Москве — Cosmos Selection Арбат Отель 4*, Cosmos Smart Дубининская Отель 3*, Cosmos Smart Семеновская Отель 3*; одна гостиница из Подмосковья — ПСБ Патриот Cosmos Hotels 4*, а также одна в Санкт-Петербурге — Cosmos Прибалтийская Отель 4*.

Согласно стандарту, отель, прошедший сертификацию, должен быть оборудован пандусом и опорными поручнями, адаптированными зонами транспортной высадки и путями эвакуации, двухуровневой стойкой регистрации, широкими коридорами и лифтами (для гостиниц с номерным фондом выше первого этажа).

В номерах дверные ручки, розетки и сантехника должны находиться не выше определенного уровня, а также обязательно наличие опорных поручней и кнопки вызова помощи. Кроме того, в числе обязательных критериев — специально обученный персонал для приема маломобильных гостей.

«В Cosmos Hotel Group мы уделяем особое и бережное внимание к созданию и развитию безбарьерной среды в наших отелях как в части архитектурных решений, так и в части информационной доступности и подготовки персонала для приема гостей. Получение сертификатов Роскачества по стандарту "Инклюзивная среда" в первых пяти отелях нашей сети — это закономерный шаг в реализации нашей масштабной программы "Космос без границ". В перспективе мы планируем провести сертификацию Роскачества и в других отелях сети Cosmos.

Отдельно стоит отметить, что в семи наших отелях уже прошел общественный аудит профильных организаций на соответствии требований безбарьерной среды в гостиницах, которые прописаны в руководствах и стандартах. В 30 наших объектах мы организовали свою собственную самооценку инфраструктуры, общественных зон и номерного фонда.

Для нас развитие инклюзивного туризма, создание безбарьерной гостиничной инфраструктуры не только важная стратегическая задача бизнеса, но и ответственная социальная миссия», — прокомментировал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

«Запуск знака "Инклюзивная среда" — важный шаг. Роскачество взяло правильный курс, уделив внимание доступной среде в гостеприимстве: у туристов появится ориентир, у бизнеса — стандарт. Закономерно, что первыми сертификацию прошли отели Cosmos Hotel Group, которые с 2025 года реализуют проект "Космос без границ", задавая тренды доступной среды. Все это в том числе подтверждает работу нашего законопроекта об инклюзивном туризме.

Рад видеть, что индустрия откликается. Уверен, совместные усилия власти, бизнеса и НКО сделают инклюзивный туризм нормой», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

/TOURBUS.RU