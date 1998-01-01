Новости Дмитрий Чернышенко: В первом полугодии иностранный турпоток в Россию вырос на 23% Факторами, влияющими на рост въездного турпотока, стали упрощения визовых формальностей и расширение авиасообщения

Число иностранных туристов в России выросло на 23% с января по май 2026 года, до 2 млн человек, сообщает сегодня пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Позитивная динамика первых пяти месяцев этого года подтверждает, что внутренний туризм продолжает уверенно расти, а интерес россиян к путешествиям по стране сохраняется на высоком уровне. Наряду с этим растёт и въездной туризм: с января по май этого года число иностранных гостей увеличилось на 23% – до 2 млн человек», - говорится в сообщении.



В нем также отмечается, что факторами, влияющими на рост въездного турпотока, стало упрощения визовых формальностей и расширение авиасообщения с зарубежными странами.

"Отменены визы с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой, а также расширено действие электронной визы с 53 до 64 стран, при этом срок пребывания увеличен с 16 до 30 дней. Кроме того, расширяется география прямого авиасообщения: за последние годы стали доступны рейсы из Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама, Индонезии, а в 2025 году – из Саудовской Аравии, расширена маршрутная сеть с Вьетнамом и Китаем. Всего доступно более 35 международных направлений", - поясняет пресс-служба. Также сегодня «Яндекс Путешествия» и «Академ-Онлайн» назвали самые популярные российские направления у иностранных туристов в мае–июне 2026 года По данным "Яндекс Путешествий" и "Академ-Онлайн", в мае–июне 2026 года число бронирований иностранными пользователями в российских гостиницах и посуточных объектах выросло на 3% год к году.

Чаще всего иностранные пользователи бронировали объекты в Москве и Московской области (16% от общего количества бронирований иностранными туристами), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11%), а также Краснодарском крае (10%).

В число популярных у иностранных пользователей сервиса российских направлений также вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Нижегородская, Калининградская, а также Ставропольский край. На каждое направление пришлось по 2% среди всего количества совершенных бронирований.

Среди топ-10 регионов, популярных на сервисе среди иностранных пользователей, наиболее заметную динамику показали регионы Золотого кольца: Нижегородская область (число бронирований иностранными пользователями в мае-июне выросло на 53% год к году). Также выросло число таких бронирований в Ярославской области — на 15%, и во Владимирской области — на 5%. За летние месяцы 2026 года в Россию приедут с туристическими и деловыми целями 750-800 тыс. иностранных граждан, в основном из Китая, Турции, стран ЮВА, Персидского залива и Индии, спрогнозировали ранее в «Интуристе». /TOURBUS.RU

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