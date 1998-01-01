|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
10 июля
Дмитрий Чернышенко: В первом полугодии иностранный турпоток в Россию вырос на 23%
Факторами, влияющими на рост въездного турпотока, стали упрощения визовых формальностей и расширение авиасообщения
Число иностранных туристов в России выросло на 23% с января по май 2026 года, до 2 млн человек, сообщает сегодня пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Позитивная динамика первых пяти месяцев этого года подтверждает, что внутренний туризм продолжает уверенно расти, а интерес россиян к путешествиям по стране сохраняется на высоком уровне.
Наряду с этим растёт и въездной туризм: с января по май этого года число иностранных гостей увеличилось на 23% – до 2 млн человек», - говорится в сообщении.
Всего доступно более 35 международных направлений", - поясняет пресс-служба.
Также сегодня «Яндекс Путешествия» и «Академ-Онлайн» назвали самые популярные российские направления у иностранных туристов в мае–июне 2026 года
За летние месяцы 2026 года в Россию приедут с туристическими и деловыми целями 750-800 тыс. иностранных граждан, в основном из Китая, Турции, стран ЮВА, Персидского залива и Индии, спрогнозировали ранее в «Интуристе».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|