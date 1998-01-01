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Владимир Толстой: «На наших глазах вырастает большой национальный проект»

В столице подписано соглашение о развитии межрегионального туристического маршрута «Россия Льва Толстого», приуроченного к 200-летию со дня рождения писателя

Восьмого июля в Московском Государственном музее-заповеднике Льва Толстого в Хамовниках Комитет по туризму города Москвы, Министерство культуры и туризма Московской области и Министерство туризма Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального туристического маршрута «Россия Льва Толстого», - сообщает наш специальный корреспондент.

Отмечается, что данный проект, приуроченный к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, значительно усилит потенциал внутреннего туризма и сможет стать важной частью национального туристического маршрута.

Туристы смогут посетить исторические усадьбы и города, которые тесно связаны с жизнью Льва Толстого. При этом, маршрут не просто соединит географические точки, а выстроит смысловую нить, позволяющую понять связь Толстого с Россией.

В каждой области будут представлены свои уникальные объекты, - например, в Липецкой — это станция Астапово, в Орловской — литературные музеи, связанные с кругом общения Толстого и т.д.

Безусловно, ключевой площадкой станет музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тульская область) - одна из самых популярных и любимых у туристов. Так, в 2025 году здесь и в ее филиалах побывало более 380 тысяч человек. В период новогодних праздников, с 3 по 11 января - усадьба и её отделения приняли более 18 тысяч гостей.

Открывая торжественное мероприятие, директор музея-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках Владимир Толстой, отметил, что предварительная работа над Межрегиональным маршрутом «Россия Льва Толстого» ведется уже более полутора лет. И сегодняшнее подписание базового документа – это своего рода заявка на будущий национальный туристический маршрут.

“На наших глазах вырастает большой национальный проект, который даст дополнительные возможности для развития малого бизнеса: появятся новые гостиницы, кафе, предприятия по производству сувенирной продукции”, - подчеркнул он.

Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов подчеркнул, что событие органично вписалось в большой проект «Усадьбы Москвы»: “Через два года мы отметим 200-летний юбилей Толстого, и это станет поистине мировым событием!”

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюк заметила, что гений Льва Толстого – действительно, явление безграничное, а потому этот маршрут, без сомнения, будет расширяться, а Министр туризма Тульской области Елена Мартынова призвала соседние регионы также присоединяться к маршруту.

А все участники мероприятия отметили готовность оказать содействие в разработке, реализации и продвижении тематических продуктов, посвященных предстоящему празднованию юбилея Л.Н. Толстого.

Напомним, что юбилейные мероприятия планируются провести в 2028 году более чем в 10 российских регионах, центром событий станет Тульская область.

/TOURBUS.RU