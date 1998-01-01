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10 июля
РСТ: Никаких «массовых отравлений» в отелях Египта нет
Ранее популярный телеграм-канал сообщил о том, что «отравления в египетских отелях стали обыденностью»
Как сообщил на днях тедеграм-канал «База», «Турагенты массово рассылают своим клиентам предупреждения об опасном отравлении в отелях Египта после смерти россиянки.
Симптомы везде одинаковые: тошнота, боль в животе и диарея. Винят в этом именно местную грязную воду. В прошлом году Египет уже занимал вторую строчку в топе направлений, где россияне в чаще всего обращались за медпомощью.
Регина впала в глубокую кому и умерла".
Между тем, Российский союз туриндустрии заявляет, что в отелях Египта нет массовых отравлений российских туристов, хотя единичные случаи появления соответствующих симптомов могут происходить на отдыхе в любой стране.
"По информации туроператоров, входящих в Российский союз туриндустрии, массовых обращений российских туристов, связанных с отравлениями в отелях Египта, а также массовой рассылки подобных предупреждений турагентствами не зафиксировано.
Отдельные случаи обращений туристов за медицинской помощью во время отдыха могут происходить в любой стране и сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы. Причины недомогания могут быть различными и требуют оценки специалистов в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.
/TOURBUS.RU
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