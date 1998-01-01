РСТ: Никаких «массовых отравлений» в отелях Египта нет

Как сообщил на днях тедеграм-канал «База», «Турагенты массово рассылают своим клиентам предупреждения об опасном отравлении в отелях Египта после смерти россиянки.

По данным «Базы», работники сферы шлют памятки и убедительно просят туристов не пить из под крана, а также отказаться от напитков со льдом, который бармены морозят из той же водопроводной воды. Даже зубы они рекомендуют чистить только бутилированной водой".



Как утверждает канал, «По словам туристов, отравления в египетских отелях уже стали обыденностью. Особенно много жалоб на несколько отелей в Хургаде и Шарм эль Шейхе — Moreno Spa & Resort, Pickalbatros Dana Beach Resort и сеть Rixos.

Симптомы везде одинаковые: тошнота, боль в животе и диарея. Винят в этом именно местную грязную воду. В прошлом году Египет уже занимал вторую строчку в топе направлений, где россияне в чаще всего обращались за медпомощью.



Череда отравлений достигла критической точки после трагической истории 19-летней Регины, которая приехала в Хургаду вместе с семьёй. Из за сильнейшего отравления девушка потеряла сознание, и кислородное голодание привело к тяжёлому поражению мозга.

Регина впала в глубокую кому и умерла".

Между тем, Российский союз туриндустрии заявляет, что в отелях Египта нет массовых отравлений российских туристов, хотя единичные случаи появления соответствующих симптомов могут происходить на отдыхе в любой стране.

"По информации туроператоров, входящих в Российский союз туриндустрии, массовых обращений российских туристов, связанных с отравлениями в отелях Египта, а также массовой рассылки подобных предупреждений турагентствами не зафиксировано.

Отдельные случаи обращений туристов за медицинской помощью во время отдыха могут происходить в любой стране и сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы. Причины недомогания могут быть различными и требуют оценки специалистов в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.



В РСТ подчеркивают, что, если у туроператоров или страховых компаний появляется информация о рисках, способных повлиять на безопасность туристов, путешественники оперативно получают соответствующие рекомендации.



В объединении советуют выполнять базовые санитарно-гигиенические рекомендации – использовать бутилированную воду для питья там, где это советует принимающая сторона, регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками, тщательно мыть фрукты и овощи, а также соблюдать общие правила личной гигиены.

"Эти меры являются универсальными рекомендациями для путешествий во многие страны мира и не свидетельствуют о наличии какой-либо чрезвычайной ситуации", - отмечают туроператоры.

/TOURBUS.RU