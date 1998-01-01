Новости Туроператоры надеются на бархатный сезон в России Несмотря на падение летнего спроса, на бархатный сезон россияне бронируют отдых активнее, чем год назад

Весна и начало лета оказались не слишком удачными для внутреннего туризма. Отельеры почти во всех регионах были вынуждены снижать цены. К июлю ситуация со спросом, благодаря коррекции цен, стала выравниваться. Туроператоры надеются также на бархатный сезон. Об этом сообщила заместитель генерального директора туроператора «Алеан» Оксана Булах на организованной Российским союзом туриндустрии пресс-конференции, - сообщает пресс-служба РСТ. «По статистике платформы для работы отелей Travelline, снижение спроса на лето по бронированиям, сделанным с января по конец июня, составило 5,4%, а по всему году – 2%. В сегменте организованного туризма статистика немного хуже. Бронирования через туроператоров и турагентов снизились в пределах 10% на фоне роста доли агрегаторов в загрузке средств размещения. Чувствительность туриста к цене очень высокая, однозначно он ищет самое выгодное предложение в моменте. Картина спроса и предложения на рынке с начала года претерпевала неоднократные изменения, в том числе и на лето», – рассказала г-жа Булах. По данным Travelline, первое место в топе направлений летом остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%, затем следуют Москва (14,9%), Санкт-Петербург (14,4%), Ставропольский край (3,4%), Московская область, Крым, Татарстан, Калининградская область и Приморский край. В структуре продаж туроператора «Алеан» картина иная, так как организованные туристы в основном обращаются за курортным отдыхом и экскурсионными турами. По ее словам, средний чек по рынку на июнь составлял 76 тыс. рублей на 7 ночей, на июль – 97 тыс. рублей и средней продолжительностью отдыха 7,7 ночей, на август – 105 886 рублей и 8,6 суток. Средний чек по Краснодарскому краю составляет 117 538 рублей при средней продолжительности 8,8 суток, в регионах России – 81 714 рублей со средней продолжительностью 7,8 суток, на Урале и в Сибири – 115 тыс. и 8,8 суток. Экскурсионные туры в среднем стоят 76 850 рублей, продолжительность – 5,7 суток. Размещение в городских отелях обходится в 29 272 рублей при средней продолжительности четыре ночи. Стоимость авиаперевозки в среднем снизилась по сравнению с прошлогодними показателями на 9%. С начала года туроператор наблюдал также рост доли пакетных туров более чем на 7%. Однако с мая они вернулись к прошлогодним показателям и составили 11% от общего объема продаж. Оксана Булах не ожидает больших колебаний в предпочтениях туристов во второй половине лета: «В лидерах остается пляжный отдых, хотя мы фиксируем рост интереса к отдыху в своем или соседнем регионе и экскурсионным турам. В целом за последние три года мы зафиксировали смещение начала сезона с июня на июль. По сути, июль-август-сентябрь продаются сейчас более активно. Мы отмечаем рост продаж при средней глубине 21 день. Надеемся, что бархатный сезон будет более успешным, чем начало этого лета». В июне онлайн-бронирования туристического жилья в России снизились на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за охлаждения спроса и проблем с логистикой. Средний чек заявок сократился на 3%. Но на бархатный сезон россияне бронируют отдых активнее, чем год назад, сообщила в свою очередь исполнительный директор отельного консолидатора Bronevik.com, эксперт комитета РСТ по цифровизации и внутреннему туризму Марина Гончаренко. «Это не означает, что россияне стали меньше путешествовать, просто сам выбор они теперь делают гораздо внимательнее, рациональнее, а иногда даже включают режим выжидания. Но им по-прежнему необходимы смена картинки, позитивные эмоции и новые впечатления», – сказала она. Bronevik проанализировал три периода: июнь, оставшуюся часть лета – июль и август, бархатный сезон – сентябрь-октябрь. В июне бронирование туристического жилья снизилось на 15% год к году. Впервые за многие годы сократился и размер среднего чека за ночь. Среднесуточная стоимость сейчас – 5 600 рублей, это минус 3% к прошлому году. Марина Гончаренко объясняет это не снижением цен в отелях, а оптимизацией туристами отпускного бюджета, когда выбор делается в пользу более доступного варианта размещения и бюджетного направления. Средняя продолжительность пребывания в июне не изменилась по сравнению с прошлым годом – две ночи, как и средняя глубина бронирования – 12 дней. Что касается бархатного сезона, то он демонстрирует больший потребительский оптимизм. «Мы фиксируем прирост заказов на уровне 8%, что говорит о вере в стабилизацию ситуации. Оптимистичный настрой туристов подтверждается также ростом средней продолжительности бронирования – в сентябре-октябре она уже равна четырем ночам. Средний суточный чек за проживание упал год к году на 7% и на текущий момент составляет 6 400 рублей», –рассказала Марина Гончаренко.

/TOURBUS.RU

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