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09 июля
Генконсульстве РФ в Гуанчжоу призывает россиян отложить поездки на юг Китая
К юго-восточным провинциям Китая приближается новый мощный тропический тайфун «Бави»
К юго-восточным провинциям Китая приближается мощный тайфун "Бави", в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу российским туристам рекомендовали заранее принять меры предосторожности.
"По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью юго-восточных провинций Китая приближается супертайфун "Бави" - один из самых мощных за последние годы. Согласно прогнозам, 11 июля утром он пройдет через северную часть острова Тайвань и к вечеру настигнет провинций Фуцзянь и Чжэцзян, двигаясь на север вглубь страны.
Его влияние будет ощущаться в близлежащих провинциях", - говорится в сообщении дипмиссии.
Скорость ветра в эпицентре превышает 200 км/ч. На Тайване отменено более 100 авиарейсов. Власти призвали жителей запастись продуктами. Армия приведена в боевую готовность для помощи в ликвидации последствий стихии.
Напомним, что 3 июля тайфун "Мэйсак" обрушился на китайский остров Хайнань, приведя к закрытию аэропорта южной столицы Саньи, отмене экскурсий и закрытию пляжей. Перевозчикам, включая "Аэрофлот", пришлось корректировать расписание рейсов.
Наибольшие разрушения тайфун принес, добравшись до материкового Китая - в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге страны погибли несколько деятков человек из-за прорыва плотины в результате проливных дождей.
В июле, как ожидается, на северо-западе Тихого океана и над Южно-Китайским морем сформируются шесть циклонов, что в несколько раз больше среднегодового показателя. Их интенсивность также будет выше обычной.
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