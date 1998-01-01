Генконсульстве РФ в Гуанчжоу призывает россиян отложить поездки на юг Китая

К юго-восточным провинциям Китая приближается мощный тайфун "Бави", в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу российским туристам рекомендовали заранее принять меры предосторожности.

"По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью юго-восточных провинций Китая приближается супертайфун "Бави" - один из самых мощных за последние годы. Согласно прогнозам, 11 июля утром он пройдет через северную часть острова Тайвань и к вечеру настигнет провинций Фуцзянь и Чжэцзян, двигаясь на север вглубь страны.

Его влияние будет ощущаться в близлежащих провинциях", - говорится в сообщении дипмиссии.



По информации «Интерфакс», тропический шторм сформировался в северо-западной части Тихого океана 2 июля. Набрав силу, он обрушился на остров Гуам и Марианские острова, сейчас его ждут на Тайване. Тайфун несет ветер и проливные дожди, вызывающие масштабные наводнения.

Скорость ветра в эпицентре превышает 200 км/ч. На Тайване отменено более 100 авиарейсов. Власти призвали жителей запастись продуктами. Армия приведена в боевую готовность для помощи в ликвидации последствий стихии.



Провинции Фуцзянь и Чжецзян находятся на южном побережье Китая. По прогнозу Weather China, в субботу там ожидают сильные ливни, в воскресенье стихия может затронуть соседние провинции Хунань и Хубэй и неколько других регионов. В понедельник ветры и дожди могут прийти в центральную часть Китая.



В Генконсульстве РФ находящихся в Китае соотечественников призвали соблюдать меры предосторожности: не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, подготовить воду, продукты и зарядные устройства, внимательно следить за официальными сообщениями местных властей, заранее уточнить расположение ближайших пунктов временного укрытия.

Дипломаты отмечают, что удар стихии может привести к сбоям транспортного сообщения и авиаперелётов.

"Туристам, планирующим поездки на юге Китая в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", - говорится в сообщении.





Напомним, что 3 июля тайфун "Мэйсак" обрушился на китайский остров Хайнань, приведя к закрытию аэропорта южной столицы Саньи, отмене экскурсий и закрытию пляжей. Перевозчикам, включая "Аэрофлот", пришлось корректировать расписание рейсов.

Наибольшие разрушения тайфун принес, добравшись до материкового Китая - в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге страны погибли несколько деятков человек из-за прорыва плотины в результате проливных дождей.



По прогнозу китайских метеорологов, стране в этом году придется столкнуться с большим количеством тайфунов, чем обычно.

В июле, как ожидается, на северо-западе Тихого океана и над Южно-Китайским морем сформируются шесть циклонов, что в несколько раз больше среднегодового показателя. Их интенсивность также будет выше обычной.

/TOURВUS.RU